Liga: Benzema stende il Granada, Real ok

foto LaPresse 00:06 - Il Real Madrid vince 1-0 in casa del Granada nella seconda giornata della Liga e tiene il passo del Barcellona, anch'esso vincente. Ai Merengues basta la rete messa a segno dall'attaccante francese Karim Benzema al 10' per ottenere i tre punti e agganciare il gruppetto di squadre in testa alla classifica che, oltre ai catalani, comprende Atletico Madrid, Athletic Bilbao e Villarreal. - Ilvince 1-0 in casa delnella seconda giornata della Liga e tiene il passo del. Ai Merengues basta la rete messa a segno dall'attaccante franceseal 10' per ottenere i tre punti e agganciare il gruppetto di squadre in testa alla classifica che, oltre ai catalani, comprende Atletico Madrid, Athletic Bilbao e Villarreal.

In attesa di Gareth Bale, il Real di Ancelotti in questa fase iniziale di stagione non si discosta molto dalla squadra lasciatagli in dote da José Mourinho. Come il portoghese prima di lui, il tecnico italiano sembra ormai avere scelto Diego Lopez come portiere titolare, ancora panchina per Casillas. Con Xabi Alonso fuori causa per infortunio, l'ex allenatore del Milan affida le chiavi del centrocampo alla coppia tutta qualità formata da Isco e Modric, davanti Benzema è il punto di riferimento più avanzato, alle sue spalle si muovono Ronaldo, Di Maria e Ozil.

Benzema conferma il buon momento di forma e, dopo la rete segnata al Betis, si ripete realizzando il gol partita con un sinistro angolato da centro area su assist di Ronaldo. I padroni di casa reclamano un rigore per un tocco di mano di Arbeloa nella ripresa, poco dopo Isco sfiora il raddoppio ma il suo tiro si stampa sul palo.

Real in affanno nel finale, con Ancelotti che sceglie di difendere il gol di vantaggio inserendo Carvajal e Casemiro per Di Maria e Ozil. C'è tempo per mostrare all'esigente pubblico delle merengues il calcio spettacolo promesso da Ancelotti, per ora si devono accontentare della seconda vittoria di misura consecutiva dopo il 2-1 dell'esordio contro il Betis Siviglia.