Premio Uefa, Ribery senza limiti: "Io meglio di Messi"

Col suo Bayern ha vinto tutto e per come è cominciata la nuova stagione l'ondata di premi non è impossibile da replicare.

Nel mondo del calcio, riempito fino all'orlo di frasi fatte, scontate e il più delle volte a metà tra la retorica e la banalità, le parole dell'esterno bavarese sono una voce fuori dal coro. Una voce potente che si "ribella" alle ultime gerarchie pallonare e reclama spazio. Sotto forma di premiazione.

Quando gli fanno notare che è in corsa con Cr7 e la Pulce per essere nominato miglior calciatore Uefa, Frank Ribery risponde "armato" di numeri, trofei (giganteggia il triplete con i tedeschi) e una massiccia dose di autostima. "Merito più io di Messi - dice il transalpino, intervistato da Kicker - È un riconoscimento che inseguo da tempo e non capisco perché non dovrei vincerlo. Ho fatto meglio degli altri due".

Alle spalle, come contraddirlo, c'è una stagione trionfale; l'idea di renderla il passepartout del successo personale non è campata in aria, ma di fronte ci sono due "mostri". Non tocca che aspettare per capire se sarà trionfo o delusione.

Di suo, Frank, ha un carattere e una fama da duro, ma dall'intervista emerge anche il lato "sensibile" dell'esterno di Guardiola. Che prenderebbe male una eventuale sconfitta nella corsa a tre: "Essere tra i tre finalisti è già un riconoscimento, ma quando fai una stagione del genere è giusto che ti sia riconosciuto. Certo, non sarebbe la fine del mondo: ma non vincere mi renderebbe triste".

Ribery fa anche l'avvocato di se stesso e ha la risposta pronta per chi eventualmente voglia fargli notare che Cr7 e Messi la sbattono dentro una volta sì e l'altra pure: "Hanno una cosa più di me, segnano. È vero, ma io faccio molti più assist".