Milan: Allegri tiene a rapporto la squadra per un'ora 

Il Milan ha ripreso gli allenamenti in vista del ritorno dei preliminari di Champions contro il Psv Eindhoven, in programma mercoledì a San Siro. Dopo una parte atletica, la squadra si è dedicata alla tattica, con una partitella finale 9 vs 9 su campo ridotto. Poi, dopo il pranzo, Allegri ha convocato una riunione tecnica di circa un'ora, durante la quale i giocatori hanno studiato in video il Psv e gli errori di Verona.

Il tecnico livornese non vuole lasciare nulla al caso. Dopo la discreta prestazione alla 'Philips Arena', il debutto in campionato ha creato i primi malumori in casa Milan. Per qusto Allegri, dopo aver discusso con i giocatori prima dell'allenamento mattutino, si è concesso una lunga chiacchierata con la squadra nel corso della riunione tecnica convocata dopo pranzo e durata 60'. L'attenzione si è concentrata sulle ultime uscite del Psv e soprattutto sugli errori commessi dai rossoneri sabato pomeriggio al 'Bentegodi', rivisti anche in video. Errori che non bisognerà ripetere, dato che dal match di mercoledì dipendono le sorti di squadra e allenatore. Nella prima dell'anno a San Siro dovrebbe rientrare anche Boateng, tenuto fuori a Verona per qualche problema fisico. Antonini ha continuato a lavorare a parte.