Napoli già ai piedi di Rafa Benitez

Il merito di tutto questo però non è stato solo per il modo di porsi del tecnico, anzi. A convincere un pubblico comunque esigente è stato il gioco finora espresso dagli azzurri nelle uscite di precampionato e nello straripante 3-0 contro il Bologna. Il Napoli gioca bene, corre tanto ma soprattutto propone un calcio diverso rispetto agli ultimi anni, fatto di possesso palla, cambi di gioco e offensivismo. Manna dal cielo per dimenticare chi non c'è più e farsi scivolare addosso le esclusioni, per un motivo o per l'altro, di napoletani doc come Cannavaro e Insigne. La sensazione è che la società abbia fatto quello scatto in avanti che ci si aspettava da tempo proprio con l'arrivo di un manager tuttofare come Benitez. Lui è arrivato col sorriso e la tranquillità di chi sa cosa vuole inculcare ai propri giocatori. Niente a che vedere col volto scuro dei tempi dell'Inter, ma del resto lo spagnolo è stato chiaro: "Qui la squadra ha un atteggiamento giusto e lavoriamo bene". A buon intenditore, poche parole. E Napoli è sempre più pazza di Don Rafé.