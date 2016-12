Sunderland, Di Canio sfiora la rissa coi tifosi del Southampton

foto LaPresse Correlati Premier: impresa del Cardiff, il City crolla 11:21 - "Aggredito dagli accompagnatori di Di Canio". Dopo la notizia della rissa in hotel tra il manager del Sunderland e alcuni tifosi del Southampton, è arrivata anche la prima denuncia direttamente dalla prima pagina del Sun. Il supporter in questione (John Harris) parla di un'aggressione da parte dello staff del tecnico italiano durante un battibecco all'immediata vigilia del match. La polizia: "Un 20enne ha riportato una ferita al labbro". - "Aggredito dagli accompagnatori di". Dopo la notizia della rissa in hotel tra il manager dele alcuni tifosi del, è arrivata anche la prima denuncia direttamente dalla prima pagina del Sun. Il supporter in questione (John Harris) parla di un'aggressione da parte dello staff del tecnico italiano durante un battibecco all'immediata vigilia del match. La polizia: "Un 20enne ha riportato una ferita al labbro".

Paolo Di Canio continua dunque a far parlare di sé in Inghilterra. Il manager del Sunderland è stato infatti coinvolto in un alterco con alcuni tifosi del Southampton poche ore prima della sfida di campionato poi terminata 1-1. Di Canio ha confermato ai giornali inglesi di essere stato costretto a chiamare la polizia nell'hotel dove alloggiava la squadra, dopo essere stato importunato da alcuni tifosi dei Saints, fino a sfiorare una rissa."Gli ufficiali sono arrivati al Solent Hotel poco dopo la mezzanotte di sabato (immediata vigilia del match), chiamati per una rissa con alcuni ospiti della struttura coinvolti. Un ventenne di Southampton - ha spiegato una fonte della polizia - ha riportato un taglio al labro durante l'incidente. La situazione è poi rientrata senza arresti". Un'altra disavventura dunque per il tecnico italiano che ha definito i tifosi in questione come ubriachi e molesti.