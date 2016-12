Napoli, Rafa Benitez: "Anti-Juve? Se tra due mesi saremo lì..."

foto LaPresse 23:56 - A tre anni di distanza Rafa Benitez è tornato in Serie A, vincendo 3-0 all'esordio col Napoli: "Potevamo fare anche qualche gol in più, ma siamo all'inizio e cresceremo ancora. Non so se saremo l'anti-Juve, ma se tra due-tre mesi saremo lì davanti, la qualità in rosa ce l'abbiamo". Protagonista del primo match è stato Hamsik: "Davanti abbiamo tanta qualità. Higuain deve fare giocare gli altri. Nuova idea di calcio? Ho giocatori con piedi buoni". - A tre anni di distanzaè tornato in Serie A, vincendo 3-0 all'esordio col: "Potevamo fare anche qualche gol in più, ma siamo all'inizio e cresceremo ancora. Non so se saremo l'anti-Juve, ma se tra due-tre mesi saremo lì davanti, la qualità in rosa ce l'abbiamo". Protagonista del primo match è stato Hamsik: "Davanti abbiamo tanta qualità. Higuain deve fare giocare gli altri. Nuova idea di calcio? Ho giocatori con piedi buoni".

Rispetto ai tempi dell'Inter il tecnico spagnolo è apparso più sereno. Non fa polemiche a Mediaset Premium, ma una frecciata sì: "Ho trovato una squadra che lavora bene e ha un buon atteggiamento. Per questo lavoriamo tranquilli...". Il lavoro in settimana però ha portato in campo un Napoli diverso rispetto al passato, con una nuova idea di calcio: "Non è stato difficile perché abbiamo costruito la squadra con la mia idea - ha spiegato Benitez -. Loro, più i giocatori di qualità che a questa squadra non mancano, mi stanno dando una mano".

HAMSIK: "SAPPIAMO DI ESSERE FORTI" Marek Hamsik, dopo la doppietta col Bologna, ha parlato a Mediaset Premium: "Era importante iniziare con una vittoria davanti al nostro pubblico, ma si può sempre migliorare. Nel precampionato non avevo mai segnato, ma oggi era diverso. E' più importante vincere rispetto a segnare, vedremo il resto del campionato". Lo slovacco ha deciso di rimanere rinnovando col Napoli: "Ho sempre detto che mi sento a casa, mi trovo bene e non voglio cambiare. C'è un progetto importante e anche quest'anno il presidente lo ha dimostrato. Il progetto mi ha convinto a restare". Benitez lo fa giocare nello stesso ruolo di Gerrard: "Magari facessi gli stessi gol di Steven". Rispetto al passato la squadra è sembrata più stretta: "E' quello che ci chiede il mister, di non stare lunghi e correre insieme tenendo la palla il più possibile tra i nostri piedi". Napoli ora ha grande entusiasmo: "Siamo consapevoli di essere forti, ma dovremo essere continui".