Serie A: Lazio-Udinese 2-1

- Un tempo a testa, i tre punti alla Lazio. I biancocelesti battono 2-1 l'Udinese e dimenticano la sconfitta di Supercoppa contro la Juve. Dominio locale nel primo tempo quandohanno l'effetto di un diluvio. Ilcolpisce al 13', l'azzurro replica su rigore al 16'. L'che schierasolo nei primi 45', risponde nella ripresa.punisce in contropiede,si divora il pareggio. Olimpico in festa.

LA PARTITA

La tana delle Aquile, orfane della Nord, è tutt'altro che muta e dentro, oltre ai cori, senti rimbalzare forte e chiaro il grido di Lazio e Udinese; ferite e piegate nell’ultima settimana, con una Supercoppa persa a domicilio contro la Juve su sponda biancoceleste, e una Caporetto in Europa League, sempre con produzione locale, per i friuliani; ko che rischia di essere letale per il passaggio del turno. Delusioni fresche e condivise, motivazioni di riscatto da parentela strettissima, un brontolio di stomaco da vincere e la necessità, più morale che altro, di riempire la pancia con i tre punti. Ma al tavolo della rivincita c’è un solo posto libero e la Lazio se lo prende di prepotenza, sfruttando anche la guardia bassa di una Udinese impalpabile nel primo tempo (quanto coraggiosa nel secondo) e costretta a servirsi di un Di Natale stoico, ma a mezzo servizio.

Succede allora che le casse del tifo dell’Olimpico, svuotato dei cori della Nord, sparino comunque musica a tutto volume, perché la squadra di Petkovic sembra tornata d’un colpo quella della scorsa stagione; e il pubblico esterna a gran voce il suo apprezzamento. "Abbiamo perso la battaglia, ma la guerra è davanti a noi", aveva detto alla vigilia il tecnico per caricare i suoi. Eppure i primi tentativi "bellici" sono di marca bianconera con Naldo che si fa ammonire dopo scarso un minuto e Pinzi che viene graziato dopo un intervento di quelli che non ti iscrivono di default al catechismo. La Lazio, però, è già stata intimidita abbastanza dalla Juve e allora carica. In quattro minuti doppia chances. Prima Candreva, palo da fuori con deviazione di Danilo, poi viaggio in aereo per Gonzalez che si avventa spavaldo su un cross in escursione di Cavanda ma la chiude di un soffio fuori.

L'Udinese è in trincea e al 12' Hernanes punisce. Il Profeta fa a sportellate con Danilo, se ne va di forza e scarica un terra-aria che Kelava nemmeno vede. Due minuti e arriva il bis. Candreva taglia a fette la difesa di Guidolin e manda Klose in porta. Dribbling su Kelava, contatto, rigore. Candreva è un architetto nell'esecuzione: 2-0. La Lazio è in controllo, arretra di qualche metro, ma solo per gestire. Non c'è sofferenza. Non c'è l'Udinese, che esaurisce la sua parvenza di reazione collezionando due corner senza esito e un tiro di Basta a zero tasso di pericolosità.

La Lazio è l'esatto contrario. Riparte quando vuole, può consentirselo, lo fa con una tranquillità alimentata dalla lettura del tabellone luminoso e una scorribanda centrale di Hernanes, con annesso tiro a pelo d'erba, chiama Kelava a una mezza prodezza. Il collega Marchetti ha molto meno da fare e a dieci dall'intervallo testimonia la sua presenza sporcandosi i guantoni su una punizione arrotata di Maicosuel. Un fuoco di paglia, bruciato subito da una meraviglia laziale. Triangolo da console Candreva-Hernanes-Klose, il tedesco ha il tris sul destro ma spara verso la Sud. Giù applausi, non c'è partita. Quando i biancocelesti decidono di affondare spaventano come fossero emersioni di mostri marini.



La ripresa sembra la copia spudorata del primo tempo. La Lazio straborda e dopo una punizione di Hernanes e il tap in senza fortuna di Lulic, è Candreva a cercare, a giro, il 3-0. Che non arriva. E allora ecco il colpo di scena. Al 61' la difesa della Lazio prende sonno, Muriel (entrato al posto di Di Natale), si invola in una landa deserta e con lo scavetto fa secco Marchetti. Che due minuti dopo è provvidenziale con una uscita spericolata. L'Olimpico trema, la Lazio è sulle gambe ma l'Udinese, altra squadra rispetto a quella del primo tempo, non affonda il coltello nelle paure capitoline (acuite da un vistoso calo fisico). I friuliani la grande occasione pure la trovano, ma Zielinski, tutto solo davanti a Marchetti, spara altissimo. È l'ultimo, vero brivido perché negli ultimi minuti i tremori dell'Olimpico sono generati solo dal cronometro. Un tempo a testa. Ma i tre punti sono della Lazio.