Il Torino batte 2-0 il Sassuolo

- Comincia nel migliore dei modi la stagione del. I granata non falliscono infatti l'esordio casalingo econ una rete per tempo. A mettere la gara in discesa per il Torino èche, al 40', sfrutta un cross rasoterra di Immobile per infilare con un destro chirurgico Rosati. Nella riprea, al 18', èa chiudere i conti con un sinistro sul secondo palo dopo un'azione personale.

LA PARTITA

Buona partenza del Torino di Ventura, che batte 2-0 il neopromosso Sassuolo all'Olimpico grazie a un gol per tempo: Brighi porta in vantaggio la formazione granata al 40’ e Cerci mette al sicuro il risultato al 63'. Partita combattuta ma non spettacolare, con tante conclusioni a rete ma poche davvero pericolose; gli emiliani di Di Francesco ci provano con orgoglio fino alla fine, ma sono poco incisivi negli ultimi sedici metri.

E’ degli ospiti il primo tiro della partita: lo scocca Kurtic dal limite all’8’, Padelli blocca senza problemi. Al 17’ ci prova Farnerud: anche in questo caso facile parata del portiere. Minuto 25: Immobile conclude un’azione personale con un rasoterra fiacco che Rosati neutralizza. Al 36’ Glik pasticcia e permette a Farias di servire al limite Zaza: bel destro che non impensierisce però Padelli. Al 40’ arriva il gol del vantaggio granata: Immobile si fa largo a sinistra e mette in mezzo, dalla parte opposta arriva Brighi che in diagonale supera Rosati per l’1-0 Toro.

Il vantaggio anima i padroni di casa che controllano la reazione neroverde e colpiscono al 63’: perfetto diagonale dal limite di Cerci per il 2-0 granata. Il Sassuolo non demorde: al 71’ Magnanelli sfiora il palo su punizione. Di Francesco ottiene buone risposte dai subentrati Alexe, Pavoletti e Laribi ma è il Toro a sfiorare il tris in contropiede, con un palo esterno centrato da Immobile dopo una difettosa respinta di Rosati al 90’. Prossimo turno a Bergamo per i granata, mentre il Sassuolo ospiterà il Livorno.