Serie A: Napoli-Bologna 3-0, è super Hamsik

Ciak, si gira. Il nuovo Napoli di Rafa Benitez non stecca la prima del San Paolo e vince, ma soprattutto convince, contro il mai pericoloso Bologna di Pioli, passato da bestia nera della scorsa stagione a vittima sacrificale di quella in corso. Nel 3-0 va a segno il nuovo, Callejon, unito al vecchio, Hamsik, disegno perfetto di una programmazione atta a far progredire verso l'alto la squadra, con nuove ambizioni e potenzialità.



Guardare indietro per andare avanti, insomma, con Napoli che sembra essere tornata indietro agli anni della dominazione spagnola, almeno per quanto riguarda il calcio. Benitez infatti fa accomodare in panchina la napoletanità di Cannavaro e Insigne, preferendo Albiol e Callejon, oltre agli spagnoleggianti Reina e Higuain. Ne esce un calcio "bailado", una squadra che tra sovrapposizioni, cambi di gioco e triangolazioni, mette all'angolo il Bologna da subito con un pressing alto asfissiante. Lo spettacolo, del resto, inizia prima del fischio d'avvio con i fuochi d'artificio e le cheerleaders, ma trova la sua sublimazione a pallone in movimento. Il quartetto d'archi là davanti, diretto da Hamsik, fa sfaville con Callejon che già al 6' fa sobbalzare il San Paolo con un destro al volo che si stampa sul palo. Poco male, perché l'appuntamento col gol per lo spagnolo è solo rimandato e arriva al 32' nella trama perfetta di Benitez: Higuain allarga la difesa, cambio di gioco di Pandev per Hamsik, conclusione e tap-in vincente dello spagnolo dopo l'intervento un po' così di Curci.



Trovato il vantaggio gli azzurri si sciolgono ulteriormente creando spettacolo. Il direttore artistico è sempre Marek Hamsik che poco prima dell'intervallo si inventa il 2-0 dribblando anche Curci, trovando, puntuale come un orologio svizzero, il gol alla prima di campionato per la quinta volta nelle ultime sei stagioni. Nella ripresa la situazione non cambia, anzi, con gli spazi gli azzurri di Benitez si esaltano creando occasioni fin dal primo minuto. Pandev e Higuain, giusto per fare due nomi, lanciano lo scatenato Callejon in profondità, ma lo spagnolo non è preciso. E il Bologna? Non pervenuto, mai pericoloso e costretto a subire anche il terzo gol con lo scatenato Hamsik.



A stupire però è stata la facilità di gioco e le trame già impostate da Benitez. Gli schemi sono stati già assimilati, l'azione è corale e forse è proprio questa la principale differenza col passato. Il Napoli non aspetta, gioca. Non riparte, costruisce per gran parte del match. E se Higuain calcia le punizioni, bene come al 51', beh, Edinson Cavani può restare un ricordo, dolce, ma un ricordo. Guardare avanti, meglio se dall'alto.



LE PAGELLE Hamsik 8 - Tutti si aspettavano i nomi nuovi, le giocate di Higuain e le parate di Reina. La realtà è che un altro grande acquisto è proprio aver rinnovato l'amore con questo slovacco fondamentale. Doppietta, sì, ma entra anche nel gol di Callejon. Fondamentale. Diamanti 5 - Il leader rossoblù è ancora indietro di condizione. Non si accende mai e con lui nemmeno il resto della squadra. Behrami 7 - Alza il muro a centrocampo e dalle sue parti non si passa. Fa tanto lavoro sporco ma è anche e soprattutto per lui che il gioco di Benitez funziona. Cech 4,5 - Lui è slovacco in ombra della partita. Al contrario dell'amico avversario ne combina una più del diavolo. La botta in testa a inizio gara non lo aiuta nell'esordio in A. Benitez 7 - Che dire, le premesse ci sono tutte. E' presto, vero, ma il Napoli ha iniziato alla grande, vincendo e divertendo.

IL TABELLINO NAPOLI-BOLOGNA 3-0

Napoli (4-2-3-1): Reina 6; Maggio 6, Albiol 6, Britos 6, Zuniga 6,5; Behrami 7, Inler 6; Pandev 6,5 (22' st Insigne 6), Hamsik 8 (26' st Mertens 6), Callejon 7; Higuain 6,5 (39' st Radosevic sv). A disp.: Rafael, Colombo, Mesto, Fernandez, Cannavaro, Calaiò. All.: Benitez 7.

Bologna (4-2-3-1): Curci 5; Garics 5, Antonsson 5,5, Natali 5,5, Cech 4,5 (26' st Crespo 5,5); Krhin 5 (34' st Perez sv), Della Rocca 5; Kone 5,5, Diamanti 5, Christodouloulos 5 (1' st Moscardelli 5,5); Bianchi 5. A disp.: Agliardi, Stojanovic, Radakovic, Ferrari, Abero, Pazienza, Laxalt, Gimenez, Acquafresca. All.: Pioli 5.

Arbitro: De Marco

Marcatori: 32' Callejon, 47' Hamsik, 18' st Hamsik

Ammoniti: Maggio (N); Krhin, Garics, Kone (B)

Espulsi: nessuno

MAX CRISTINA