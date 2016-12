Serie A: il Cagliari batte 2-1 l'Atalanta in rimonta

Avvio di marca sarda, con le conclusioni da fuori di Nainggolan, Conti e Sau che impensieriscono non poco Consigli. L'Atalanta tira fuori la testa con Denis, ma il pallonetto dell'attaccante nerazzurro finisce sulla parte alta della rete. Al 27' il gol di bergamaschi: corner di Cigarini e colpo di testa di Stendardo lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia rossoblù. Il Cagliari non si perde d'animo e un minuto dopo pareggia: cross da destra di Ekdal, perfetta sponda di Sau e destro piazzato di Nainggolan che non lascia scampo a Consigli. Nel finale altra occasione per Pinilla, ma stavolta il portiere della Dea respinge: si va al riposo sull'1-1. Nella ripresa il Cagliari continua a macinare gioco e occasioni. Al 55' Sau, uno dei migliori in campo, si libera in area con un dribbling ma davanti a Consigli alza troppo il pallonetto. E' il preludio al gol: minuto 63, apertura d'esterno di Pinilla, cross di Murru da sinistra e rimorchio di Cabrera che col piattone fa 2-1. A quel punto Colantuno butta dentro Maxi Moralez e De Luca per cercar di riequilibrare il risultato. Proprio Moralez di testa va vicino al pari, poi ci prova due volte Livaja ma il croato sbaglia due chance clamorose: prima (74') manda alto solo contro Agazzi, poi (79') colpisce il palo a porta semi sguarnita. Nel finale palo anche di Ibarbo in contropiede, ma il Cagliari festeggia lo stesso.

IL TABELLINO

Cagliari-Atalanta 2-1

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi 6; Murru 5,5, Ariaudo 6, Rossettini 6, Dessena 5,5; Ekdal (30' st Eriksson 6), Conti 6, Nainggolan 6,5; Cabrera 6; Pinilla 7 (43' st Nenè sv), Sau 6,5 (26' st Ibarbo 6). A disposizione: Avramov, Avelar, Perico, Astori. All.: Lopez 6,5

Atalanta (4-3-3): Consigli 6,5; Raimondi 5,5, Stendardo 5,5, Yepes 5, Del Grosso 5,5 (37' st Nica sv); Kone 5,5 (23' st De Luca 7), Cigarini 6, Carmona 5,5; Bonaventura 6 (16' st Moralez 6,5), Denis 5,5, Livaja 6. A disposizione: Sportiello, Polito, Lucchini, Canini, Baselli, Gagliardini, Marilungo. All.: Colantuono 5,5.

Arbitro: Irrati

Marcatori: 27' Stendardo (A), 28' Nainggolan (C), 18' st Cabrera (C)

Ammoniti: Conti, Cabrera (C), Yepes, Bonaventura, Stendardo, Del Grosso (A)