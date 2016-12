Parma, Cassano non basta: 0-0 col Chievo

- Finisce con un pareggio e, per giunta, senza gol il match del. La squadra di Roberto Donadoni non riesce a esordire con una vittoria davanti al pubblico di casa. Un punto a testa per le due squadre che si accontentano. Alla fine saranno cinque i cartellini gialli. In buona evidenzache cerca spesso la porta, ma senza fortuna. Il risultato è comunque giusto per quello che si è visto in campo.

A Parma il Chievo conquista un pari di carattere. Al Tardini la formazione di Roberto Donadoni fa la partita ma è imprecisa, rischiando anche di capitolare: finisce 0-0, con la prestazione incolore del neoacquisto Cassano. Occasioni nel primo tempo per Valdes e Marchionni, poi i clivensi sfiorano il vantaggio in avvio con Thereau e Paloschi, e nella ripresa con Sardo. Nel finale Puggioni salva il risultato su Biabiany. Nel Parma Donadoni conferma il blocco dello scorso anno: Felipe sostituisce Paletta in difesa, davanti Cassano è in appoggio ad Amauri. Sannino al debutto sulla panchina del Chievo opta per un solido 4-4-2: la novità è Paloschi al posto di Pellissier a fianco di Thereau nel tandem d'attacco. I ducali sono pericolosi in avvio con Amauri che spreca la verticalizzazione di Parolo al 6'. Cassano è impreciso, il Chievo cresce: al 21' due miracoli di Mirante evitano il vantaggio clivense, prima sul colpo di testa di Thereau e poi coi piedi sulla conclusione in diagonale di Paloschi, scattato sul filo del fuorigioco. Alla mezz'ora si rivedono gli emiliani: Cassano dal corner pesca Marchionni che cerca l'eurogol al volo, una deviazione gli evita la gioia del gol. Ci prova anche Valdes sugli sviluppi di un corner, Puggioni risponde coi guantoni. La ripresa inizia seguendo lo stesso copione della prima frazione: match molto tattico col Parma che fa la partita ma è troppo impreciso contro le linee strette del Chievo. Al 51' buona iniziativa di Cassano che pesca Amauri in area, Puggioni si distende e mette in angolo. Otto minuti più tardi il fantasista crossa dalla sinistra per l'attaccante ex Juventus che sul primo palo anticipa tutti ma mette sul fondo. Il Chievo si fa vedere in attacco nella fase centrale di frazione: al 62' girata di Paloschi di poco a lato, quattro minuti dopo Sardo a tu per tu col portiere ducale calcia in bocca a Mirante. Al 71' ancora veneti pericolosi con una sventagliata di Sestu che per poco non s'insacca all'incrocio, Mirante è attento e mette in angolo. Nel finale l'unica opportunità è per i padroni di casa ma Puggioni, in versione super, nega la gioia del gol a Biabiany, insidioso di testa da distanza ravvicinata. Cassano viene sostituito, dopo una prestazione opaca: cercherà il riscatto a Udine nella prossima giornata, mentre il Chievo sarà di scena al Bentegodi contro il Napoli.

IL TABELLINO

Parma-Chievo 0-0

Parma (3-5-2): Mirante 6.5, Cassani 6, Felipe 6, Lucarelli 6, Biabiany 5, Marchionni 5.5, Valdes 5 (24'st Munari 5.5), Parolo 6, Gobbi 5.5, Cassano 6.5 (37'st Sansone 6), Amauri 6. A disp.: Bajza, Pavarini, Benalouane, Mendes, Mesbah, Rosi, Acquah, Rispoli, Okaka, Palladino) All.Donadoni 5.5

Chievo Verona (4-4-2): Puggioni 7, Sardo 6 (42'st Frey sv), Papp 6, Cesar 6, Drame' 6, Sestu 6 (34'st Claiton sv), Radovanovic 5.5, L. Rigoni 6, Hetemaj 6, Thereau 6, Paloschi 6 (37'st Pellissier 6). A disp.: Squizzi, Silvestri, Pamic,Calello, Lazarevic, Samassa, Acosty, Inglese, Stoian) All. Sannino 6

Arbitro: Rizzoli di Bologna 6

Ammoniti: Marchionni (P), Cassani (P) e Sardo (C), Radovanovic (C) e Hetemaj (C)