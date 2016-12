Serie A: Livorno-Roma 0-2, Garcia comincia in discesa

foto LaPresse Correlati Garcia: "Davvero sarò multato?" 00:19 - Esordio positivo per la Roma di Garcia, che vince a Livorno con personalità e autorevolezza. Al "Picchi", i giallorossi passano 2-0 con due gol arrivati nella ripresa. De Rossi, servito da Totti, sblocca il match con un gran destro da fuori area al 65'; due minuti più tardi arriva il bis di Florenzi, che sfrutta un lancio lungo di Castan, beffa la difesa amaranto e infila Bardi di sinistro. Lamela, in partenza, rimane in panchina per 90 minuti. - Esordio positivo per ladi, che vince a Livorno con personalità e autorevolezza. Al "Picchi", i giallorossi passano 2-0 con due gol arrivati nella ripresa., servito da, sblocca il match con un gran destro da fuori area al 65'; due minuti più tardi arriva il bis di, che sfrutta un lancio lungo di, beffa la difesa amaranto e infiladi sinistro., in partenza, rimane in panchina per 90 minuti.

LA PARTITA

Un'ora abbondante a gestire la partita, ma senza mai dominarla. Poi l'assist di Totti, il gol di De Rossi e l'immediato raddoppio di Florenzi. I tre figli di Roma benedicono l'alba di Garcia con tre punti che gettano acqua freschissima sul fuoco del mercato, che lunedì priverà i giallorossi di Lamela (a un passo dal Tottenham), convocato per il match ma tenuto in panchina per tutti i 90 minuti.



I giallorossi, per il terzo anno consecutivo, si presentano ai nastri di partenza con lo stesso modulo: 4-3-3. A differenza di quanto mostrato da Luis Enrique e Zeman, però, la squadra pare decisamente più solida e ordinata rispetto al passato. Il tridente composto da Borriello (al centro), Totti (a sinistra) e Florenzi (a destra) non è certo scoppiettante ma offre ampie garanzie in fase di non possesso. La Roma palleggia che è un piacere in mediana (Pjanic-De Rossi-Bradley) e sfrutta la corsa di Balzaretti e Maicon (ritrovato) sulle fasce. Tutto bene fino alla trequarti, dove gli spazi si chiudono e il solo Totti non può bastare per inventare qualcosa. Così, nel primo tempo, la banda di Garcia si rende pericolosa solamente con una percussione di Maicon (17') e, poi, con un destro di Totti dalla distanza (palla che scheggia la traversa al 28').



Il Livorno, schierato sulla difensiva per 45 minuti, prova a cambiare atteggiamento a inizio ripresa. La squadra alza subito il baricentro mentre il tecnico Nicola, al 59', toglie Belingheri (dentro Dionisi) per provare a giocarsela con le due punte. L'azzardo è però punito poco dopo, quando Totti tocca piano per De Rossi, posizionato fuori area: il destro di Capitan Futuro si infila all'angolino e per Bardi c'è ben poco da fare. Stordito, il Livorno affonda 120 secondi più tardi, con Florenzi che scatta sul filo del fuorigioco (lancio di Castan) e infila di sinistro sul secondo palo, per il 2-0 definitivo. L'investitura di Garcia, a questo punto, è completata.

LE PAGELLE



De Rossi 7 - In mezzo al campo nel centrocampo a tre, per dettare i tempi di gioco e filtrare qualsiasi cosa gli passi accanto. Personalità e grinta feroce, sblocca la partita con un super destro dalla distanza.



Maicon 6,5 - Nel primo tempo regala alcune delle sue devastanti progressioni, che all'Inter ricordano ancora con nostalgia. Propositivo e in netta crescita di forma, il primo esame è superato.



Florenzi 7,5 - Largo a destra nel tridente, sale di giri minuto dopo minuto fino al gol che chiude i conti. Prima, a negargli la rete sono Bardi e il palo.



Paulinho 5 - In teoria, il pericolo numero uno per la difesa della Roma. In pratica, non si vede mai.



Duncan 5,5 - Soffre il palleggio giallorosso e prova a reggere col fisico, tamponando qua e là. Alla lunga, però, non ne intercetta più una.

IL TABELLINO



LIVORNO-ROMA 0-2

Livorno (3-5-2): Bardi 6; Valentini 5,5, Emerson 6, Ceccherini 5; Schiattarella 6, Luci 6, Greco 5,5, Duncan 5,5 (37' st Piccini sv), Gemiti 4,5 (33' pt Mbaye 5,5); Belingheri 6 (14' st Dionisi 5,5), Paulinho 5.

A disp: Mazzoni, Aldegani, De Carli, Bernardini, Benassi, Bartolini, Biasci, Siligardi. All.: Nicola 5,5

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Maicon 6,5, Benatia 6, Castan 6,5, Balzaretti 6,5; Pjanic 6 (38' st Taddei sv), De Rossi 7, Bradley 6,5; Florenzi 7,5 (26' st Marquinho 6), Borriello 6 (14' st Gervinho 6), Totti 6,5.

A disp.: Skorupski, Lobont, Torosidis, Burdisso, Caprari, Dodò, Romagnoli, Marquinho, Tallo, Lamela. All: Garcia 7

Arbitro: Massa

Marcatori: 20' st De Rossi (R), 22' st Florenzi (R)

Ammoniti: Schiattarella (L); Benatia, Castan (R)

Espulsi: -

CESARE ZANOTTO