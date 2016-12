Inter, Walter Mazzarri: "Soddisfatto perché stiamo crescendo"

foto LaPresse 21:02 - ''Questi ragazzi non vincevano in casa da 4 mesi e mezzo: dovevamo esorcizzare una psicosi, e ci siamo riusciti". E' un Mazzarri soddisfatto quello che risponde alle domande dei giornalisti dopo il - ''Questi ragazzi non vincevano in casa da 4 mesi e mezzo: dovevamo esorcizzare una psicosi, e ci siamo riusciti". E' unsoddisfatto quello che risponde alle domande dei giornalisti dopo il 2-0 al Genoa . "Stiamo crescendo e trovando l'equilibrio. Stiamo crescendo più di quel che mi aspettavo. Abbiamo fatto tanto in poco tempo, c'è stato anche il ritardo della tournee americana, sono stati 10 giorni in cui avrei voluto fare tante cose".

Il tecnico nerazzurro ha poi sottolineato che ''non ci si conosce, a tratti però i ragazzi hanno fatto quel che io voglio. Nell'azione del primo gol, è una soddisfazione vedere l'esterno che crossa a destra e a sinistra l'altro esterno che segna. Anche Guarin - ha concluso Mazzarri - nel secondo tempo ha fatto cose come voglio io. Certe si potevano fare anche nel primo, ma va bene cosi'''.

Assoluto catenaccio, infine, sul mercato: ''Non ne parlo, alleno i giocatori che ho''.