Juve, Buffon: "Conte è il valore aggiunto"

Il campionato della Juve, come quello di Buffon, non poteva cominciare meglio: tre punti con la Samp e zero gol subiti. "Chi ben comincia è a metà dell'opera ma abbiamo fatto nulla", avvisa il portiere bianconero. L'uomo partita, a Marassi, è stato Tevez: "E' un campione perché si sacrifica e antepone il bene del gruppo all'egoismo". Il vero top player, però, è seduto in panchina: "Il mister è il nostro valore aggiunto, imprescindibile per noi".

Dopo due scudetti consecutivi, la Juve parte in pole anche in questa stagione. E Buffon non si nasconde: "Essere favoriti è molto bello perché responsabilizza - spiega in un'intervista a Sky -. Secondo me certi giocatori hanno bisogno di sentire certe pressioni, dall'altra parte però stimola gli avversari e le altre squadre a combattere per sfatare questo mito momentaneo e temporaneo della Juve".



Un altro dei grandi obiettivi stagionali è fare bene in Champions: "Abbiamo dimostrato l'anno scorso di essere competitivi, da lì a vincere passa molto, ci vuole anche quel briciolo di fortuna nei sorteggi. Se magari evitavi il Bayern ai quarti e lo affrontavi in finale non sai cosa poteva succedere, però obiettivamente ci sono 3-4 corazzate più attrezzate".



Il neo acquisto Tevez ("Il ritratto che se ne fa non è assolutamente veritiero, conoscendolo capisci perché è un campione") ha risolto il match di Genova, ma l'uomo fondamentale si chiama Conte: "Quando sembrava che Antonio dovesse lasciare la Juve un brivido lungo la schiena mi è corso, perché quando si parla ogni giorno di una problematica un po' di paura viene perché il mister è il nostro valore aggiunto. E' imprescindibile per noi e dovervi rinunciare sarebbe stato un grande sacrificio".