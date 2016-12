Bale, Ancelotti risponde al "Tata" Martino: "Non conosce il calcio europeo" 

Cambiano interpreti, personaggi, posizioni e gerarchie, ma solo ipotizzare un'atmosfera serena e rilassata sull'arteria Madrid-Barcellona significa fare irruzione nel terreno dell'utopia più assoluta. L'ultimo botta e risposta, nato e cresciuto in meno di 24 ore, arriva dai rispettivi traghettatori. Il primo a lanciare strali di veleno è stato, da Barcellona, il Tata. Che sembra subito essersi calato a pieno nello spirito Barça: bel gioco, ambizioni a buttare e, non ultimo requisito della lista, propensione diffusa a pizzicare il Real Madrid. Il primo assist, per portare a termine il punto numero 3, è arrivato dalla vicenda Bale. Definita dall'argentino, per le proporzioni economiche che si porta dietro, una "mancanza di rispetto per tutto il Mondo".



L'attacco ha subito innescato la miccia sui media, tra le tifoserie e in meno di 24 ore è arrivato il colpo di rovescio da Madrid. Firmato Ancelotti. Con la solita educazione, ma pure con un tono deciso e gonfio di ironia: "Le sue sono state parole strane - ha detto il tecnico italiano-. Lui non ha capito come funziona il calcio europeo". Bang.

Ma alla controffensiva Ancelotti allega, subito dopo, pure un ragionamento e qualche numero. Tata ancora nel mirino: "Anche a Barcellona hanno comprato giocatori importanti e li hanno pagati col denaro". Ultimo riferimento, non pronunciato ma facilmente intuibile, l'acquisto di Neymar. Botta e risposta. Real Madrid - Barcellona dura come sempre 365 giorni all'anno.