Serie A: l'Inter batte 2-0 il Genoa al'esordio

Chi sarà la rivelazione? 00:18 - Comincia con una vittoria l'Inter dell'era Mazzarri. Alla prima a San Siro i nerazzurri battono 2-0 il Genoa coi gol nella ripresa di Nagatomo e Palacio. Nel primo tempo nerazzurri costantemente in avanti ma i rossoblù si difendono bene. Nel secondo tempo, dentro Icardi al fianco di Palacio e l'Inter cambia faccia: dopo il vantaggio al 30', traversa di Icardi e grande parata di Perin su testa di Ranocchia. Palacio chiude i conti nel recupero. - Comincia con una vittoria l'dell'era. Alla prima a San Siro i nerazzurri battono 2-0 ilcoi gol nella ripresa di. Nel primo tempo nerazzurri costantemente in avanti ma i rossoblù si difendono bene. Nel secondo tempo, dentro Icardi al fianco di Palacio e l'Inter cambia faccia: dopo il vantaggio al 30', traversa die grande parata di Perin su testa diPalacio chiude i conti nel recupero.

Tanta fatica per l'Inter ma alla fine Mazzarri può esultare per la vittoria all'esordio in campionato a San Siro. Di sicuro il tecnico nerazzurro ha ancora da lavorare ma qualche indicazione importante l'ha avuta: l'Inter a due punte funziona meglio. Nella ripresa dentro Icardi accanto a Palacio e la squadra cambia faccia. E poi nessun gol subito: la solidità difensiva è un punto di partenza importante.



LA PARTITA

Un solo nome nuovo nell'undici iniziale dell'Inter, Campagnaro. Alla sua prima, Mazzarri schiera un'unica punta, l'ex Palacio, supportato da Alvarez, uno dei più positivi del pre-campionato nerazzurro. Kuzmanovic e non Kovacic nei cinque di centrocampo. La coppia Belfodil-Icardi in panchina. Liverani si affida a Gilardino, spalleggiato dalla coppia Santana-Bertolacci.



Grande pressione dei nerazzurri fin dall'inizio ma il Genoa è schierato bene in difesa e gli spazi sono chiusi. La squadra di Mazzarri non riesce a trovare la chiave per aprirli: manca il guizzo, gioco lento prevedibile e senza incisività e sono troppi gli errori in fase di impostazione. Palacio è troppo solo là davanti: Alvarez non lo aiuta come dovrebbe e spesso l'argentino ex della partita si trova costretto a decentrarsi per andare a cercarsi il pallone. E anche quando si arrivano a guadagnare angoli non c'è nessuno in grado di sfruttarli. L'Inter manovra soprattutto sulla fascia destra sul binario Jonathan-Guarin: a ben vedere è quello che funziona meglio. E proprio su questo versante nasce la prima vera occasione della partita. E' il minuto 26', quando Jonathan si fa largo in area e va al tiro, ma Guarin è in ritardo nella deviazione. Ci provano anche Kuzmanovic, ma la mira non è giusta, e Guarin con un pallonetto fuori misura per la testa di Palacio. Dal canto loro gli uomini di Liverani si fanno vedere in avanti in rarissime occasioni: una di queste al 44' quando il colpo di testa di Kucka da angolo finisce alto.



Pronti via e Inter subito pericolosa in contropiede. Alvarez per Guarin, palla dentro e deviazione di Portanova. Mazzarri decide per il cambio: fuori Kuzmanovic e dentro Icardi. Questa sarà la chiave dell'incontro. Ed è proprio il nuovo arrivato che impegna Perin con un colpo di testa. La partita si accende con un'occasionissima per parte. Jonathan si addormenta e Kucka lo brucia ma lo slovacco non riesce a superare Handanovic e l'azione sfuma. Su capovolgimento di fronte, grande azione sulla destra di Guarin, palla per Palacio che non trova la deviazione davanti alla porta. Lo stesso colombiano ci prova da lontano ma Perin è attento. Mazzarri getta nella mischia anche Kovacic per Cambiasso, Liverani risponde con Konate per Bertolacci. Il tecnico nerazzurro lancia anche Kovacic per Cambiasso. L'Inter aumenta la pressione e il gol arriva: cross dalla destra di Jonathan, deviazione di Manfredini che favorisce il colpo di testa vincente di Nagatomo. E' un ottimo momento per la banda di Mazzarri, che sfiora il raddoppio prima con Icardi (traversa) e poi con Ranocchia (grande parata di Perin). Il 2-0 è però soltanto questione di minuti e porta la firma di Palacio su gran palla di Guarin. Nell'Inter c'è anche spazio per l'esordio in nerazzurro di Taider.



LE PAGELLE



Guarin 7,5 - Primo tempo 'no' come tutto il resto della squadra. Nella ripresa è un altro giocatore: suo l'assist per il 2-0 per Palacio ma ci aveva già provato anche in precedenza. Motorino inesauribile che prova anche la soluzione personale.

Alvarez 7 - Funziona meglio quando gli cambiano posizione. Dimostra di essere in un buon momento di forma: guadagna palloni su palloni ed è instancabile.

Vrsaljko 6 - L'amico di Kovacic fa una discreta figura. Buona personalità e recuperi importanti. Cala nel finale.

Jonathan 6 - Una dormita su Kucka che poteva essere fatale. Per fortuna sua e dell'Inter, il Genoa non ne approfitta. Si rifà con qualche buona giocata e soprattutto con quella palla da cui arriva il vantaggio di Nagatomo.

Gilardino 5,5 - Troppo isolato, cerca di fare quello che può. Buono l'assist per Bertolacci che non trova fortuna.

Cambiasso 5 - Tanti errori per il Cuchu, alla sua 400.a presenza in nerazzurro. Fatica a tenere il ritmo e spesso è in affanno.