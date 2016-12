Premier League: il Manchester City battuto dal Cardiff

E' successo tutto nella ripresa, quarantacinque minuti che faranno a loro modo la storia del Cardiff, ritornata in Premier League dopo un'assenza di 51 anni. Un successo storico alla prima partita in casa, un 3-2 inaspettato ma meritato per quanto visto in campo, a dare continuità ai ritorni col botto, Luca Toni e Verona docet. Eppure i gallesi, che nel campionato in patria in realtà non hanno mai giocato, erano andati sotto al 52' per il gol di. Proprio la sberla del bosniaco però sveglia i "Red Dragons", soprannome nuovo così come il logo societario e la divisa, da blu a rossa, che al 60' pareggiano con Gunnarson. Gli ultimi dieci minuti però si trasformano in apoteosi grazie a, giocatore cresciuto nel Manchester United, che sigla due reti in otto minuti. Nel primo di sei minuti di recupero Negredo riapre i giochi, ma non basta per evitare la prima sconfitta in campionato.

Nell'altro match il Tottenham trova la seconda vittoria in altrettante partite, ancora una volta con Soldado che dal dischetto firma l'1-0 allo Swansea come all'esordio col Crystal Palace.