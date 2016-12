Fiorentina, Montella: "Ljajic? Mi sono stufato"

- In casa Fiorentina, la vigilia della prima di campionato contro il Catania è ancora una volta tormentata dalla vicenda che riguarda il futuro di. Nel giro di 8 giorni si scoprirà se il serbo rimarrà o no a Firenze. Intanto, in conferenza stampa, dimostra una certa inquietudine per lo stallo delle trattative: "Sono stufo di questa situazione – spiega -. Adem ha dimostrato cose buone nella seconda parte della scorsa stagione, ma adesso sono stanco. Non ho tempo e voglia di aspettare l’evolversi del caso. Certo, se fosse sereno sarebbe utile".

L'avventura di Ljajic alla Fiorentina sembra dunque essere giunta al capolinea. Intanto il club viola ha già messo gli occhi su un ragazzo croato che potrebbe rimpiazzarlo, il croato Ante Rebic: "L'ho visto giocare - prosegue Montella -, secondo me ha un grande futuro davanti".

Dopo lo splendida stagione appena passata, i tifosi si attendono molto dalla Fiorentina. Ma dove può arrivare quest'anno la squadra viola? "Bisogna capire cosa si intende per vincere - risponde Montella -: secondo me si può vincere anche senza alzare la Coppa. Credo che lo scorso anno la Fiorentina abbia vinto C'è chi alzato qualcosa ma nell'immaginario non ha vinto - conclude -. La passata stagione mi sono divertito, sono contento così".

"Dopo avere visto Toni penso che, considerata l'età, in campo potrei andarci ancora pure io. Battute a parte, sono contento per lui: se sarà motivato e gioca può arrivare ancora in doppia cifra", ha commentato la doppietta del neoattaccante del Verona, la scorsa stagione autore con la Fiorentina di 8 reti. "Penso che a Verona - ha proseguito - Toni sia molto più motivato che se fosse rimasto a Firenze a fare il secondo di Mario Gomez".