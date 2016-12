Rubata la Ferrari di Maxi Lopez a Fiumicino

foto LaPresse 17:08 - Maxi Lopez, il cui futuro "balla" ancora fra Catania e Kayserispor, è stato vittima di un furto: la sua Ferrari 599 è stata rubata a Fiumicino. L'attaccante ex Milan aveva prestato il gioiellino a un amico, ma fra la notte del 23 e del 24 agosto i ladri sono entrati in azione e hanno messo a segno il colpaccio. La scomparsa della vettura, parcheggiata in strada nella cittadina laziale, è stata denunciata proprio dall'uomo di 44 anni. , il cui futuro "balla" ancora fra, è stato vittima di un furto: la suaè stata rubata a Fiumicino. L'attaccante ex Milan aveva prestato il gioiellino a un amico, ma fra la notte del 23 e del 24 agosto i ladri sono entrati in azione e hanno messo a segno il colpaccio. La scomparsa della vettura, parcheggiata in strada nella cittadina laziale, è stata denunciata proprio dall'uomo di 44 anni.

Continua il difficile momento di Maxi Lopez, ancora senza sistemazione per la prossima stagione. Nelle ultime ore, però, l'attaccante argentino sembra aver trovato un accordo triennale coi turchi del Kayserispor. Ma difficilmente potrà recarsi in Cappadocia con il suo bolide. Il furto della Ferrari è stato denunciuato alla stazione dei Carabinieri di Fiumicino dall'amico del calciatore, che aveva in prestito la vettura. Per Maxi è l'ultimo episodio di un'estate da dimenticare: dopo una stagione negativa alla Sampdoria, il calciatore non ha trovato risposte adeguate dal mercato (ha rifiutato anche parecchie squadre fra cui l'Al Nasr) e anche il suo peso-forma in vacanza ne ha risentito. L'unica, vera consolazione rimane la compagna Wanda Nara, una musa che lo accompagnerà - anche in bicicletta, perché no - nella sua prossima avventura fuori dall'Italia.