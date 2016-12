Milan, Andrea Poli vince mezzo quintale di miele

foto LaPresse 11:38 - La prima giornata di campionato del Milan non è tutta da buttare. A casa Poli, infatti, il ko di Verona sarà meno amaro grazie al mezzo quintale di miele vinto dal centrocampista rossonero per aver realizzato il primo gol della stagione. Il miele, come da molti anni a questa parte, sarà gentile omaggio dell'apicoltore friulano Gigi Nardini, noto per essere anche il sosia di Pavarotti. Altro mezzo quintale andrà al primo marcatore dell'Udinese. - La prima giornata di campionato delnon è tutta da buttare. A casa, infatti, il ko di Verona sarà meno amaro grazie alvinto dal centrocampista rossonero per aver realizzato ildella stagione. Il miele, come da molti anni a questa parte, sarà gentile omaggio dell'apicoltore friulano, noto per essere anche il sosia di Pavarotti. Altro mezzo quintale andrà al primo marcatore dell'

Una tradizione che si ripete. Nardini - tifosissimo dell'Udinese che nel corso della stagione segue anche in trasferta - è famoso per la sua usanza di regalare miele da circa 40 anni. Lo ha fatto anche in occasione delle Olimpiadi di Londra del 2012, in cui ne donò mezzo quintale alla prima medaglia d'oro. Oppure alla famiglia del primo nascituro in Friuli nello stesso anno. La sorte stavolta tocca un "perdente": Andrea Poli, seppur solleticato dall'illustre premio, non potrà gioire più di tanto. C'è una stagione da riprendere subito in mano prima che sia troppo tardi.