Milan, Allegri furioso: "Dobbiamo cambiare atteggiamento"

- E' undavvero arrabbiatissimo quello che commenta la sconfitta del suo Milan a Verona all'esordio in campionato: "Non abbiamo fatto assolutamente una buona partita - esordisce a-. Abbiamo fatto bene 13', poi abbiamo rianimato una squadra che in quel momento era in gran difficoltà. Dobbiamo cambiare atteggiamento. Il Verona ha meritato di vincere. Io avrei voluto cambiarne sei, ma non potevo...".

E ancora: "Abbiamo peccato di presunzione e non va bene - continua il tecnico del Milan -. La squadra doveva avere assolutamente un atteggiamento diverso anche perché mercoledì c'è una partita importante e non possiamo certo comportarci così. Il Verona si è difeso bene, è ben organizzato e ha vinto meritatamente. Bisogna crescere sotto l'aspetto mentale e questo, quando hai tanti giovani, è difficile. Ci vuole però un altro atteggiamento...".

"Non commento la sostituzione di El Shaarawy - conclude -: oggi avrei voluto cambiarne 5 o 6, ma più di 3 non potevo: ho voluto finire la partita nella maniera più offensiva possibile. ora dobbiamo rialzare la testa e concentrarci per la partita più importante di questo inizio di stagione, quella contro il Psv. Ma non è questione di sentirsi sotto esame, dobbiamo solo cambiare atteggiamento. Dobbiamo essere come Toni che a 36 anni ha lottato come un leone tra i nostri due centrali".