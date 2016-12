Serie B: Siena e Pescara ok, Palermo fermato a Modena

foto LaPresse 22:46 - Il nuovo Palermo targato Gennaro Gattuso comincia con un pareggio per 1-1 a Modena la sua stagione in Serie B. Al gol nel primo tempo di Andelkovic risponde Surraco nel finale. Partenza migliore per le altre due squadre retrocesse dalla A. Il Siena batte 5-2 il Crotone con reti di Pulzetti, Paolucci, Rosina e con un doppio autogol di Abruzzese. Tutto facile anche per il Pescara: 3-0 sulla Juve Stabia con doppietta di Maniero e gol di Brugman. - Il nuovotargatocomincia con un pareggio per 1-1 a Modena la sua stagione in Serie B. Al gol nel primo tempo dirispondenel finale. Partenza migliore per le altre due squadre retrocesse dalla A. Ilcon reti die con un doppio autogol di Abruzzese. Tutto facile anche per il Pescara: 3-0 sulla Juve Stabia con doppietta di

Tra le neopromosse successi per Trapani e Avellino. I siciliani vincono 2-0 sul campo del Padova con doppietta di Mancosu mentre i campani conquistano 3 punti importanti battendo 2-1 il Novara al Partenio. Niente da fare, invece, per il Carpi, che perde 1-0 fuori casa contro la Ternana.



Il Latina esce sconfitto per 3-1 al Castellani contro l'Empoli con un Maccarone, autore di una doppietta, sugli scudi. Il Brescia non va oltre il 2-2 in casa col Lanciano, chiude il quadro Spezia-Cittadella che termina senza reti.