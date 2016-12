La Juve sfata il tabù Sampdoria: 1-0

LA PARTITA

La Juve è la grande favorita per vincere il terzo scudetto di fila, ma sa che dovrà sudarselo sino alla fine. Soprattutto se di fronte avrà sempre avversari come la Sampdoria, l'unica in grado lo scorso anno a strappare sei punti su sei alla Vecchia Signora. E anche in questa occasione le difficoltà si confermano fin dal via anche se alla fine il motto "non c'è due senza tre" non si realizza. E' la cofnerma di quanto tutti già sapevano: non sarà facile scucire il tricolore dalle maglie zebrate.

Che sarebbe stata una partita difficile lo si capisce fin dall'avvio. La Juve si fa vedere subito con un siluro di Pirlo che Da Costa neutralizza bene, ma poi la Samp tiene bene il campo. Tra scrosci di autentico diluvio e assedi a tratti, i bianconeri fanno vedere di avere un marcia in più soprattutto a cavallo del 20', quando prima Asamoah e poi Tevez provano a sorprendere il portiere blucerchiato. Ai punti il primo tempo sarebbe della squadra di Conte, anche se i padroni di casa non sono rimasti a guardare, con un Eder bravo a sgusciare tra i difensori avversari e Gabbiadini desideroso di farsi vedere dalla "sua" squadra.

Solito copione nella ripresa, ma stavolta la Juve trova quasi subito il vantaggio. Il gol è frutto di una bellissima combinazione Vidal-Pogba-Tevez, con l'Apache che, sotto gli occhi del suo ex allenatore Mancini, deve soltanto toccare il pallone in porta. E' la rete che spacca in due la partita, perché la Samp incassa e fatica a reagire, mentre i campioni d'Italia cercano il raddoppio. Un brivido corre sulla schiena dei tifosi juventini al 19' quando Costa insacca da due passi, ma sul traversone della destra era in chiaro fuorigioco. Nonostante questo nel finale i ragazzi di Delio Rossi ci prova e Pirlo e compagno soffrono un po' il forcing ligure. Non abbastanza, però, per riequilibrare la sfida, anche perché allo scadere arriva il rosso a Castellini per un'entrata dura su Lichtsteiner.