Napoli, Benitez: "Juve favorita ma non sempre vincono i favoriti"

foto LaPresse Correlati ADL annuncia Zapata 23:42 - "E' un Napoli da Oscar? Per me conta il lavoro poi vediamo dove arriviamo". Rafa Benitez non fissa obiettivi per la sua squadra. "L'Inter non gioca la Champions, così come la Roma. La Fiorentina ha preso Gomez e il Milan è sempre una squadra forte. La Juve è favorita ma non sempre vince il favorito - ha proseguito lo spagnolo alla vigilia della prima col Bologna - L'attacco? Sono soddisfatto del mercato. Zapata crescerà al fianco di Higuain".

"La Juve è favorita perché ha vinto due volte il campionato e sono una squadra fortissima - ha proseguito Benitez - Tutte le squadre hanno preso qualche rinforzo, loro hanno preso Tevez e Llorente, la Roma ha fatto lo stesso, così come come noi, la Fiorentina ha preso Gomez. Mi sembra che il campionato sarà molto interessante. La Juventus ha lo stesso allenatore, si è rinforzata, ha vinto due scudetti consecutivi, ma non sempre vince il favorito. Per me la cosa più importante è lavorare di settimana in settimana. Sono motivato a far bene, a fare un buon percorso quest'anno". Sulla formazione: "Oggi abbiamo avuto un problemino con Insigne, non è facile per me decidere chi inizia. Deciderò, ma la squadra sarà sempre forte, al di là di chi giocherà. Abbiamo due giocatori per ogni ruolo e non è facile decidere".



Sul mercato: "Zapata è la nostra scelta, è un giocatore giovane e forte che può crescere accanto a Higuain. Abbiamo Higuain come attaccante di massimo livello, poi abbiamo Pandev e Callejon. Con Zapata stiamo bene così".