Inter, Mazzarri: "Io parlo con il campo, il resto non mi interessa"

foto LaPresse Correlati Milito torna in campo con la primavera

Assalto a Eto'o e Fernando 17:50 - "Inter lontana dalle prime? Io parlo con il campo e poi vedremo dove siamo. Tutti sbandierano obiettivi, io sono abituato ai fatti, e come è successo in passato spero che alla fine arrivi qualcosa più di quanto si pensava". Alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Genoa, Mazzarri difende la squadra e il suo lavoro. "Partiamo da zero, normale che ci voglia un po' di tempo. Io sono sereno e ho fiducia nei miei. Eto'o? Non parlo di mercato". - "lontana dalle prime? Io parlo con il campo e poi vedremo dove siamo. Tutti sbandierano obiettivi, io sono abituato ai fatti, e come è successo in passato spero che alla fine arrivi qualcosa più di quanto si pensava". Alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Genoa,difende la squadra e il suo lavoro. "Partiamo da zero, normale che ci voglia un po' di tempo. Io sono sereno e ho fiducia nei miei.? Non parlo di mercato".

"Campionato con una lepre e le altre che inseguono? Non mi interessa quello che si dice, mi interessa quello che faremo noi". Lo dice e lo ribadisce Mazzarri alla vigilia della sua prima in campionato sulla panchina nerazzurra. "Inquietudine societaria? Per quello che mi dimostrano in allenamento i ragazzi, nessun pensa a nient'altro che lavorare sul campo - ha proseguito - Vedo grande voglia di fare bene e di seguirmi. E' poco che stiamo insieme, facciamo ancora qualche errore di troppo ma la volontà non manca. A che punto siamo? Lo dovranno dire le partite da domani. Il calcio d'agosto è servito per avere indicazioni, ora ne so molto di più ma mi mancano ancora tante conoscenze. Alcuni poi sono arrivati da poco. Icardi e Belfodil? Intanto ci sono i carichi di lavoro che valgono per tutti, in questo periodo siamo al 60-70% di forma di ognuno, ma questo vale per tutti, anche per Icardi e Belfodil. In più loro due devono fare quel passo da una squadra di fascia media a una di blasone, come è successo per Insigne al Napoli".



"La nuova Inter di Mazzarri? Le esperienze passate servono per fare tesoro e per non commettere più certi errori - ha detto ancora il tecnico dell'Inter - Le mie squadre hanno sempre avuto un'identità precisa ed equilibrio tattico ben preciso con un calcio propositivo. Non si possono e non voglio fare confronti con il passato. Abbiamo fatto vedere buone cose con il Cittadella, vorei vederne altre in più sia nella fase difensiva che offensiva. Il risultato lo firmerei subito. L'unica apprensione è che non so quanto conosco i giocatori e non so quanto abbiano recepito da me. Ma rientra nel contesto della prima giornata. Per il mio gioco il lavoro più difficile è quello degli esterni e anche il pacchetto difensivo deve integrarsi capirsi: ci vuole tempo".



Sui singoli: "Kovacic? Devo capire quanti minuti ha nelle gambe, lo proverò. Potrei fare staffetta con un altro. Ho ancora un allenamento e mezzo. Icardi? Non l'ho visto al 100% però sarà a disposizione. Taider? Puo fare tutti i tre ruoli di centrocampo. Lo sapevo e il ragazzo me lo ha confermato".



Sulla questione Balotelli-razzismo: ''In generale il razzismo non deve esserci e faccio un appello al pubblico per questo. Per il resto non guardo in casa d'altri, è bene che ciascuno si risolva le proprie cose' Un caciucco con Allegri? Mai dire mai..."



Un pensiero alla sua ex squadra: "A Napoli ho fatto quattro anni importanti. Faccio un 'in bocca al lupo' a tutti, a quelli che hanno lavorato con me e alla gente che mi ha dato calore".