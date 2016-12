Barcellona, Tata Martino sul prezzo di Bale: "Mancanza di rispetto per il mondo" 

foto LaPresse 15:17 - Mentre il Real Madrid già pregusta la presentazione di Gareth Bale, per il quale è stato allestito anche un palchetto da grande evento al Bernabeu, da Barcellona continuano a pizzicare. Stavolta tocca al Tata Martino, tecnico degli azulgrana, lanciare una stoccata ai rivali di sempre. Nel mirino finisce, inevitabilmente, la cifra investita per l'esterno gallese (99 milioni di euro). "I numeri - dice Martino - sembrano irrispettosi per il mondo". - Mentre ilgià pregusta la presentazione di, per il quale è stato allestito anche un palchetto da grande evento al Bernabeu, dacontinuano a pizzicare. Stavolta tocca al, tecnico degli azulgrana, lanciare una stoccata ai rivali di sempre. Nel mirino finisce, inevitabilmente, la cifra investita per l'esterno gallese (99 milioni di euro). "- dice Martino -".

Non è il primo affondo blaugrana sulla vicenda Bale, lunga, estenuante. Chiacchierata. Il primo a fare interferenza e "sparare" dal pianeta Barcellona è stato, nel periodo in cui i merengues muovevano i primi passi del loro corteggiamento al gallese, capitan Xavi. Si è iscritto pure lui - ed è stato tra i capofila - al club di quelli che hanno commentato il trasferimento più costoso nella storia del calcio. E non sono state carezze per il Real Madrid: "Sicuro che vale tanto? Non ho mai visto una sua partita per intero". Così Xavi. A chiudere il cerchio ci pensa ora il Tata che parla di "mancanza di rispetto". Sul palco del Bernabeu aspettano Bale, nell'orchestra dei critici i residenti del Camp Nou hanno la prima fila assicurata.