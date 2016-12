Roma, Lamela convocato per il Livorno anche se in partenza 

Non è la classica conferenza stampa di inizio stagione. Perché Garcia, alle prese con la prima gara ufficiale da quando siede sulla panchina della Roma, deve rendere conto delle cessioni eccellenti degli ultimi giorni. E non è facile: "Dicevo che la Roma sarebbe stata più forte con Osvaldo e Lamela? Non cambio quello che ho detto. All'inizio volevo che tutti i giocatori in rosa restassero con noi. Ma quando parliamo di trasferimenti bisogna considerare due fattori: quello sportivo e quello economico. Avolte viene prima quello economico". Poi si sofferma sulla strana legge del mercato: "Per un allenatore questo è il periodo peggiore, il fatto che il campionato cominci prima della fine del mercato è fastidioso per tutti. Comunque lavoro assieme ai dirigenti e ho molta fiducia in loro: mi daranno una squadra forte e competitiva".

Lamela, nella fattispecie, è stato convocato per la trasferta del 'Picchi': "Per ora è con noi - si difende Garcia -. Non so se giocherà titolare, do la formazione ai ragazzi solo due ore prima della partita. Erik è in lista come altri 22 giocatori. Se va via, arriverà un altro calciatore. Certo, è ovvio che nel calcio c'è poco tempo e sarebbe meglio lavorare con una rosa definitiva... Un giocatore come Lamela, che fa 15 gol e gioca nella nazionale argentina, fa comodo a qualsiasi allenatore". Non manca un invito ai tifosi: "Alla presentazione ce n'erano 10mila in più dell'anno scorso. Quindi vuol dire che hanno capito come sia necessario guardare avanti e non indietro. Noi abbiamo bisogno del dodicesimo uomo".