Bundesliga: Bayern Monaco e Bayer Leverkusen a punteggio pieno

Ha faticato però la squadra dia sfondare l'ordinato muro eretto dalla squadra ospite. Settanta minuti scarsi per trovare quella via del gol che a un certo punto sembrava stregata, come quando Alaba, nuovo rigorista chissà ancora per quanto, al 33' si è fatto parare con facilità il rigore da Schafer. Poi è uscito Gotze e ilsi è sbloccato con gli ingressi di Mueller e Kroos. La maggiore fluidità del gioco, per ovvi motivi, ha portato Lahm a trovare Ribery in area per l'1-0 di testa, e Robben a inventarsi il raddoppio che vale l'aggancio in vetta ala quota nove.

Le due favoritissime però non sono sole. A punteggio pieno ci sono anche Bayer Leverkusen e Mainz. Le Aspirine hanno vinto 4-2 contro il Borussia Moenchengladbach con Sam autore di una doppietta, mentre i biancorossi si sono imposti 2-0 in casa contro il Wolfsburg (in dieci per il rosso a Luiz Gustavo). Pirotecnico 3-3 che profuma di impresa per il Friburgo in casa dell'Hoffenheim con ben tre espulsi. Due per il Friburgo (Coquelin e Mehmedi) e una per i padroni di casa (Salihovic) appena dopo il vantaggio. Crolla lo Schalke 04 che perde anche in casa dell'Hannover mentre l'Herta Berlino batte 1-0 l'Amburgo (74' Ramos) ed è quinto con sette punti, subito dietro alle quattro squadre in testa alla classifica.