Premier League: Giaccherini-gol, pari fra Southampton e Sunderland

foto LaPresse 20:23 - Il primo derby italiano della stagione in Premier finisce pari: 1-1 fra Southampton e Sunderland. La squadra di Di Canio va in vantaggio al 3' con un colpo di testa di Giaccherini. Nella ripresa in campo anche Osvaldo (che non lascia traccia) e i Saints pareggiano all'88' con Fonte. Nelle altre gare del secondo turno, l'Arsenal supera il Fulham (3-1) mentre il Liverpool batte 1-0 l'Aston Villa e aggancia il Chelsea in testa a punteggio pieno.

Finiscono senza reti Everton-WBA e Newcastle-West Ham, mentre lo Stoke sconfigge il Crystal Palace 2-1. Vittoria importante per l'Hull City, che nonostante 60' in inferiorità numerica per il rosso a Sagbo, batte 1-0 il Norwich con un rigore di Brady. L'attenzione però era tutta proiettata sul match del St. Mary's e sul possibile esordio di Osvaldo in Premier. L'azzurro, dopo 45' trascorsi a guardare i compagni dalla panchina, ha messo piede in campo e, pur lottando, è apparso ancora lontano dalla condizione migliore. Benone invece Giaccherini, che dopo 3' infilzava il Southampton con un colpo di testa precisissimo dal centro dell'area. Il Sunderland, però, dopo una stoica resistenza, era costretto ad arrendersi al colpo di testa del portoghese Fonte nel concitato finale.