Serie B: Reggina-Bari, la prima è senza reti

- Inizia il campionato di, ma per i gol bisogna aspettare., anticipo della prima giornata del torneo cadetto, finisce. Primo tempo noioso e senza occasioni, nella ripresa si svegliano i padroni di casa che, grazie all'ingresso di, vanno per almeno tre volte vicini al gol, colpendo anche due legni. Galletti timidi e a tratti molto fallosi: ne fa le spese il capitanoespulso nel finale.

Cornice di pubblico delle grandi occasioni al Granillo, ma lo spettacolo tarda ad arrivare. Nella prima frazione infatti le uniche occasioni sono i tiri da fuori di Fischnaller e Defendi, tutt'altro che insidiosi. Nella ripresa la musica cambia, con il Bari che si rende subito pericoloso con Ceppitelli e Galano. Atzori corre ai ripari inserendo Di Michele e Strasser e cambia volto al match: l'attaccante della Reggina va infatti vicino al gol 64' e al 67', prima sbagliando un tocco facile a pochi metri dalla porta, poi calciando sul palo esterno una punizione da sinistra.

Ma l'occasione più clamorosa capita sulla testa di Gerardi al 79': il centravanti amaranto colpisce a botta sicura ma trova la parte interna della traversa. Nel finale, dopo il rosso a Defendi, chance anche per Cocco, ma il neoentrato schiaccia troppo di testa e agevola la parata di Guarna. Un punto a testa dunque, col Bari che in classifica - in virtù dei 3 punti di penalizzazione - sale a -2.