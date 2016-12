Napoli, De Laurentiis: "Preso Zapata. Astori? Benitez ha bloccato tutto"

All'immediata vigilia dell'inizio del campionato, De Laurentiis è carico per la nuova stagione: "Sento i motori come in una gara di Formula 1 prima della partenza. Sono felicissimo, altrimenti i giornali ci avrebbero continuato a far comprare 50 attaccanti, 30 centrocampisti e 40 difensori. C'è ancora tempo per sistemare la squadra e c'è anche il mercato di gennaio nel caso, ma prima vogliamo sistemare gli esuberi. Il mercato non è chiuso, vedremo". Sempre a proposito di mercato il presidente del Napoli ha spiegato i retroscena delle trattative più calde degli ultimi giorni, Astori e Matri. "Per il difensore un accordo col Cagliari l'avremmo anche trovato, ma Benitez mi ha detto di preferire difensore che preferiscono utilizzare il piede destro piuttosto che i mancini. Allora ho bloccato tutto. Matri? Ho parlato con Marotta, ma i dubbi che avevo erano sull'età. Per questo gli ho preferito Zapata, che ha firmato e arriverà a Napoli per fare le visite mediche. Zuniga? A oggi è un giocatore del Napoli e Fernandez resterà con noi".

Il presidente parla pure di obiettivi: "Io punto sempre al massimo ma quando quest'anno sono arrivato secondo l'ho considerato un obiettivo importante. Se "per sbaglio" dovessimo vincere la Champions? Io m'immagino cosa succederebbe a Napoli se la vincessimo per davvero...". Poi, fra una conferma sull'inno ("Rimarrà quello sentito prima dell'amichevole con il Benfica") e un elogio ad Hamsik ("Non gli faccio la clausola perché ha dimostrato di essere un napoletano vero"), non manca un giudizio sulla Juventus: "Credo sia molto, molto forte". Infine, nessun tentennamento quando un follower gli chiede dell'eventualità di cedere il club a uno sceicco: "No" è la risposta secca di De Laurentiis. Che chiude salutando i tifosi: "Prometto un Napoli sempre più forte e sempre più competitivo. Finalmente comincia il campionato. Ci riabbracceremo tutti, forza Napoli".