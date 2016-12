Verona, Mandorlini su Balotelli: "E' un fuoriclasse con l'atteggiamento sbagliato"

"Il Milan visto martedì è forte e in forma. Dobbiamo chiuderci bene e ripartire. Al di là del modulo conta l'atteggiamento. L'unico dubbio riguarda Hallfredsson che ha un problema al ginocchio. Conto comunque di recuperarlo perché è un giocatore difficile da sostituire. Sala sta bene ma la formazione non la dico". Così Andrea Mandorlini alla vigilia dell'attesa sfida contro il Milan. Il tecnico gialloblu è apparso sereno e rilassato: "Ho visto negli occhi dei miei ragazzi la voglia di fare una grande partita. Ci saranno tanti esordienti ma di sicuro non mancherà entusiasmo e voglia di stupire".

Fin qui le dichiarazioni di Mandorlini. Poco dopo arriva la replica di Balotelli. Affidata a twitter e a un doppio cinguettio sarcastico che fa subito il giro della rete: "Veronesi... vi presento un BRESCIANO" (i rapporti tra le due piazze sono tutt'altro che rose e fiori). E qualche minuto dopo...: "Applaudite pure...:-)"



Applaudite pure ... ;-) — Mario Balotelli (@FinallyMario) August 23, 2013