Conte, conferenza stampa live 

LA CONFERENZA STAMPA DI VINOVO

Un'opinione sul razzismo negli stadi?

"Per primi noi, a livello di comunicazione, non dobbiamo dare importanza a queste persone. Che sono orgogliose se ne parliamo delle loro "gesta". Bisogna continuare a chiudere le curve. Alla quinta volta ci penseranno bene prima di offendere. C'è tanta maleducazione. Ma nessuno vuole cambiare. Non commento le parole del sindaco di Verona, Tosi. Stiamo sereni, siamo solo all'inizio..."

Juve favorita per lo scudetto e nettamente?

"La Juve non si può sottrarre al ruolo di favorita. Quest'anno è giusto che si parta coi favori del pronostico. E' giusto che ci considerino favoriti, ma non sempre si vince partendo in pole position... come è successo due anni fa a noi... Quest'anno ci sono squadre che hanno speso molto di più della Juve. Anche quest'anno, proprio come gli anni scorsi. Eppure dite che il distacco è aumentato. Quando avremo un budget importante, daranno direttamente la Coppa Intercontinentale alla Juve?"

Motivazioni in più contro la Samp pensando alla scorsa stagione (due sconfitte)?

"Mi auguro che ci sia una prima volta... Alla guida della Samp c'è un maestro, Delio Rossi. Poca visibilità, ma tanti fatti. Sarà molto difficile domani, ma stiamo lavorando sulle difficoltà che troveremo. Siamo in testa da tantissimo tempo e vogliamo conquistare i tre punti. La Samp ha entusiasmo ed è una squdra già rodata"

Avete raggiunto gli obiettivi di mercato?

"Le cose tra me e i dirigenti sono riservate. Ci sono ancora 10-12 giorni di mercato nei quali si lavorerà per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Domani, intanto, è la prima partita di una lunga avventura. E' stato importante vincere la Supercoppa. Abbiamo confermato numeri mostruosi. Detto questo, dicevo della lunga stagione. Sarebbe storico vincere un altro scudetto, ma sarà sempre difficile.

Come si acquista la mentalità vincente?

"Si conquista vincendo e continuando a farlo. Provi sensazioni e goie che ti ripagano i sacrifici. Chi vince dovrebbe continuare ad avere queste sensazioni. Devono rimanere. Teniamoci fisso in mente cosa abbiamo provato nei nostri momenti felici. E cerchiamo di ritrovarle".

C'è una formazione base ed è quella della Supercoppa? L'assenza di Marchisio non pesa con questo Pogba....

"La formazione che ho schierato contro la Lazio era quella che mi dava maggiori garanzie. Lo stesso farò domani. Su Marchisio... mi manca e mancherà alla squadra. E' un giocatore che insieme a tutti gli altri mi ha permesso di vincere alla Juve. Detto questo, vorrei avere sempre tutti a disposizione. Il nostro percorso di crescita prevede che, nel tempo, ci siano anche problemi di scelta. Sapendo che in panchina ci saranno giocatori di grandi spessore pronti a entrare per risolvere le partite. Guadate il Barcellona e il Bayern, ad esempio...".

Llorente non fa parte degli undici titolari, si è visto a Roma...

"Non giocavano lui, Giovinco e Matri... ho fatto una valutazione in quel momento. Nel Barcellona, ripeto, è stato in panchina Neymar. Solo qui creiamo casi che non esistono. Vogliamo sempre distinguerci come provinciali. Ogbonna? E' un ragazzo serio, sta imparando velocemente le nostre dinamiche. Tutti i nuovi sono già integrati e ci daranno una grossa mano".

Pensi a qualche novità tattica per sorprendere gli avversari?

"Comincio a pensare che la concorrenza abbia voglia di farci cambiare modulo per farci smettere di vincere... non capisco. Noi giochiamo e vinciamo e mi chiedete se ho in mente di cambiare? Ma per quale motivo devo cambiare il modo di giocare se sto vincendo? Un giorno capirò come rispondervi...".