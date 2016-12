Milan, le parole di Allegri live

ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA:



Il Milan è più forte? So solo che è un anno che lavoriamo insieme, che ci conosciamo meglio. I ragazzi singolarmente sono cresciuti e in questo modo cresce anche il collettivo. In questo momento mi spiace non avere Pazzini a disposizione: nella gestione della partita è un elemento molto importante per noi. Petagna non ha l'esperienza di Pazzini ma ha le qualità per darci una mano. La partita di martedì ci è servita anche per calarci meglio nella realtà del campionato: i ragazzi sono stati molto bravi ad affrontarla nel giusto modo. Domani a Verona bisogna vincere. Il Verona è una squadra che concede poco, che chiude bene gli spazi e che ha grande entusiasmo supportata dal pubblico. E davanti ha un certo Toni. Noi dobbiamo avere pazienza e fare una partita di personalità. I tre punti ci farebbero affrontare meglio la partita di mercoledì.



Le parole di Tosi? Credo che sia meglio che risponda un altro sindaco, non io. Il razzismo non è Balotelli, è una mancanza di cultura che in Italia abbiamo ancora. Mario è sereno come tutti gli altri. Domani penseremo solo a giocare e il pubblico di Verona verrà allo stadio per una partita che sarà una festa.



Gli arbitri? Balotelli sta migliorando. In campo bisogna avere un atteggiamento positivo. Gli arbitri possono sbagliare, noi dobbiamo pensare a giocare bene, avere un comportamento corretto, rispettare l'avversario e lasciare in pace l'arbitro. Non possiamo permetterci di innervosirci.



De Jong ha preso una botta che si è riassorbita. Il ginocchio di Boateng fa le bizze. Rientrano Robinho e De Sciglio, pronti a fare uno spezzone di partita. De Sciglio? Probabile che domani parta di nuovo Abate, a partita in corso può venire meglio. Montolivo? Quando sta bene può fare la mezzala, può stare davanti alla difesa, Poli quando è entrato ha fatto bene. Stiamo bene. Dispiace per Pazzini, Bonera, Vergara..



Auguro a Balotelli di fare 30 gol ma quando i gol si distribuiscono bene tra gli attaccanti è meglio. Balotelli si sente protagonista, può diventare tra i più forti al mondo. Dipende da lui. Deve migliorare in alcune cose, non dimentichiamoci che ha 23 anni. Più che un calo fisico non deve avere un calo mentale.



La Juve resta la favorita. Roma, Lazio, Udinese, Fiorentina, Inter sono squadre con cui dovremo lottare. Abbiamo le quaità per migliorare nonostante siamo giovani. Il campionato è lungo, bisognerà partire un po' meglio dell'anno scorso. Normale che la Juve sia la favorita: lo scorso anno ha vinto in modo netto. Il Napoli ha lavorato bene sul mercato, la Fiorentina ha un'ottima rosa. Noi dobbiamo migliorare sia come gioco che come classifica, mettendosi in discussione tutti i giorni. Il campionato di quest'anno è molto più difficile dell'anno scorso.



Berlusconi? Lo sento spesso. Siamo vicino al presidente in questo momento difficile. Cercheremo di dargli più soddisfazioni possibile. Gattuso? L'ho sentito prima e dopo la partita.



Non mi sento assolutamente sotto esame. Quando un allenatore si siede in panchina deve fare dei punti. E' il capo banda e se le cose vanno male è il primo a essere messo in discussione. E' il mio quarto anno, riparte una nuova sfida con ragazzi che ho già avuto l'anno scorso con qualche innesto. Niang è un '94, ha bisogno di migliorare. Quest'anno è partito bene, deve crescere.



Matri? Di mercato non voglio parlare. Con Matri ho passato due anni bellissimi a Cagliari. Nella Juve ha dimostrato di essere un grande attaccante.





ALLEGRI A MILAN CHANNEL:



De Jong ha smaltito il colpo e quindi è a disposizione: dovrò valutare se schierarlo o meno titolare. Sono disponibili anche De Sciglio e Robinho, che saranno utili a partita in corso"



Domani ci attende una partita molto difficile contro una neo promossa che gioca molto bene ed è messa bene in campo. Soltanto dopodomani penseremo al Psv. La cattiveria? Ci ha fatto bene giocare la prima gara ufficiale con un avversario come il Psv: la squadra ha fatto una buona partita Balotelli? Il problema del razzismo non è un problema di Balotelli ma di quelle persone che vanno allo stadio e che si comportano in un modo sbagliato . A Verona bisogna giocare una partita di calcio, il Verona ha meritato di tornare in A. Tutti quelli che verranno allo stadio devono vivere una festa.



Potrebbero giocare Poli-Montolivo-Nocerino, ma anche De Jong potrebbe partire dal primo minuti. Poli quando è entrato martedì ha fatto bene.