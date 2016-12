Scandalo all'Hertha Berlino: sesso con una minorenne

foto LaPresse 12:09 - A poca distanza dalle "imprese" di Zahia Dehar e le questioni con Ribery, altri giocatori di Bundesliga tornano a tremare per uno scandalo sessuale. Nell'occhio del ciclone sono finiti cinque giocatori dell'Hertha Berlino che, accusati da una ragazza di sedici anni al tabloid Bz, avrebbero avuto rapporti sessuali ripetuti con la minorenne. "Mi vergogno - ha dichiarato -, ma sono stupita che loro non abbiano avuto problemi di coscienza". - A poca distanza dalle "imprese" di Zahia Dehar e le questioni con Ribery, altri giocatori ditornano a tremare per uno scandalo sessuale. Nell'occhio del ciclone sono finiti cinque giocatori dell'che, accusati da una ragazza di sedici anni al tabloid Bz, avrebbero avuto rapporti sessuali ripetuti con la minorenne. "Mi vergogno - ha dichiarato -, ma sono stupita che loro non abbiano avuto problemi di coscienza".

La ragazza sedicenne, figlia di un ricco commerciante della capitale tedesca, ha ammesso di aver dichiarato di avere 19 anni durante il primo appuntamento coi vari giocatori. Tutto iniziò il 25 aprile scorso alla festa per il ritorno dell'Hertha Berlino in Bundesliga. Un giocatore le firma un autografo e accanto le segna il numero di cellulare, che risulta veritiero. Inizia uno scambio di sms sempre più piccanti fino ad arrivare alla richiesta di prestazione sessuale. Il giocatore dell'Hertha poi avrebbe passato il numero ai compagni che l'avrebbero contattata anche per prestazioni a pagamento. "Mi vergogno - dice la ragazza al tabloid tedesco BZ -, ma mi meraviglia come nessuno di loro abbia avuto rimorsi di coscienza. In fondo, erano tutti fidanzati o sposati".