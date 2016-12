Verona, Tosi: "Balotelli? Se provocasse di meno..."

foto LaPresse Correlati Balo: "Razzismo? Io non lascio il campo" 17:59 - “Se Balotelli provocasse un pò meno, sarebbe meglio. Giocatori di colore ce ne sono tanti, chi non suscita l'ira delle tifoserie avversarie non ha problemi, Balotelli è bravo a rendersi antipatico”. Così il sindaco di Verona, Tosi, commenta le polemiche relative al rischio razzismo alllo stadio Bentegodi, dove si giocherà Verona-Milan. Tosi, ai microfoni di Radio Sportiva precisa: “Se qualcuno dovesse fare il cretino, sarebbe in minoranza”. . Giocatori di colore ce ne sono tanti, chi non suscita l'ira delle tifoserie avversarie non ha problemi,. Così, commenta le polemiche relative al rischio razzismo alllo stadio Bentegodi, dove si giocherà Verona-Milan. Tosi, ai microfoni di Radio Sportiva precisa:

Balotelli, in un'intervista a Sports Illustrated, ha già preannunciato che, in caso di buu nei suoi confronti, cercherà di fare il possibile per segnare un gol e poi dirà la sua, ma il sindaco di Verona ha voluto chiarire: "Ci sono due aspetti. Uno della tifoseria, l'altro della società che ha sempre profuso impegno per migliorare il comportamento dei tifosi oltre ai quattro stupidi".