Roma, Maicon: "Obiettivo? Arrivare tra le prime tre"

foto LaPresse 17:09 - "Garcia mi ha dato tanta fiducia, la Roma mi ha voluto con il cuore e per un giocatore è importante". Maicon, alla prima conferenza stampa da giallorosso, spiega i motivi che l'hanno spinto ad accettare la proposta del club e tiene un basso profilo: "Obiettivi? Dobbiamo pensare partita per partita, se dico che possiamo vincere lo scudetto o altro non sarebbe giusto. Mi fido dei miei compagni e faremo di tutto per stare tra le prime tre". - "Garcia mi ha dato tanta fiducia, la Roma mi ha voluto con il cuore e per un giocatore è importante"., alla prima conferenza stampa da giallorosso, spiega i motivi che l'hanno spinto ad accettare la proposta del club e tiene un: "Obiettivi? Dobbiamo pensare partita per partita, se dico che possiamo vincere lo scudetto o altro non sarebbe giusto. Mi fido dei miei compagni e faremo di tutto per stare tra le prime tre".

Reduce da due anni nei quali ha giocato poco per via dei troppi infortuni, Maicon non vede l'ora di fare sul serio: "Non devo provare niente a nessuno, devo dimostrare in campo. Io sono pronto, a disposizione". Il brasiliano è ambizioso: "Oggi siamo una rosa importante. Quando vanno via i giocatori è una decisione degli stessi e della società. Io devo fare bene il mio lavoro e la società deve fare bene con quelli che rimangono. Un anno senza competizioni europee? Mi è già successo in passato, la Roma deve giocare competizioni di grande livello e speriamo di fare bene per arrivarci l'anno prossimo".



Inevitabile uno sguardo alla sua passata esperienza all'Inter. Gli viene chiesto del 2008, quando i nerazzurri vinsero lo scudetto all'ultima giornata dopo un lungo testa a testa con la Roma: "Se ne ho parlato coi compagni? No, mi hanno accolto molto bene qui, li ringrazio, dal primo giorno mi hanno voluto bene. Quello scudetto lo abbiamo vinto sul campo ed ora è passato. Io devo fare solo il mio lavoro per aiutare i miei compagni e fare felici i tifosi. Dedicai lo scudetto a De Rossi? No, gli dissi che lo avevamo meritato noi perché eravamo in testa da inizio stagione". Si parla anche di Moratti e dell'imminente cambio di proprietà: "Non so cosa succede all'Inter. Moratti per me è stato non solo un presidente ma un padre. Lui saprà sicuramente cosa fare".