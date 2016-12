Rapina nella villa di Marchioro: aggrediti l'ex tecnico e la moglie

- Tanta paura, qualche lieve lesione ma fortunatamente nulla di grave per l'ex allenatore del Milan e della Reggiana,, e per la moglie. I due sono stati aggrediti nella loro villa di Camaiore (Lucca), da tre banditi armati di fucile, a viso coperto e con guanti di lattice, che hanno rapinato la loro abitazione. Imbavagliati e legati Marchioro e la moglie sono riusciti poi a liberarsi e a dare l'allarme.

In base a una prima ricostruzione, i banditi hanno tentato di portare via la cassaforte ma non ce l'hanno fatta, quindi hanno rubato dell'argenteria arraffando tutti gli oggetti che hanno potuto. Prima di andarsene hanno come detto imbavagliato e rinchiuso la coppia in uno stanzino. Marchioro e la moglie sono poi riusciti a liberarsi e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ricerche dei banditi sono in corso su tutto il litorale della Versilia e in Lucchesia: oltre ai tre banditi visti da Marchioro e dalla moglie è possibile che vi siano stati altri malviventi a supporto. Il 7 febbraio del 2008 fu rapinata in casa la moglie di Marchioro: in quella occasione i banditi portarono via 300 euro.

Per il loro assalto i malviventi che sono entrati nella villa di Pippo Marchioro avrebbero approfittato della porta di ingresso aperta dai proprietari per far entrare aria data la serata calda. I malviventi, dopo aver scavalcato il cancello, si sarebbero dunque presentati nell'abitazione con una certa facilità, prendendo così di sorpresa i due. Non è escluso che le abitudini dei coniugi di Marchioro siano state osservate in appostamenti precedenti.

Ora i carabinieri, anche in base al racconto dell'ex tecnico e della moglie vittime della rapina, stanno cercando di ricostruire i movimenti dei banditi e di avere una descrizione che possa tornare utile alle indagini fin dalle prime battute. Tuttavia i coniugi Marchioro non hanno potuto osservare in faccia gli aggressori poiche' erano col viso coperto.