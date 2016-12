Premier League: Chelsea, vittoria sofferta sull'Aston Villa

foto LaPresse 10:20 - Tre punti sofferti: il Chelsea di José Mourinho batte 2-1 l'Aston Villa e si porta in cima alla classifica con sei punti. Il match della terza giornata, anticipato a causa dell'impegno dei londinesi nella Supercoppa Europea contro il Bayern Monaco previsto per il 30 agosto, è deciso da un colpo di testa di Ivanovic. Nel primo tempo Blues avanti con l'autorete di Luna, quindi pareggio ospite con una gemma di Benteke. - Tre punti sofferti: ildibattee si porta in cima alla classifica con sei punti. Il match della terza giornata, anticipato a causa dell'impegno dei londinesi nella Supercoppa Europea contro il Bayern Monaco previsto per il 30 agosto, è deciso da un colpo di testa di. Nel primo tempo Blues avanti con l'autorete di, quindi pareggio ospite con una gemma di

Non ci sono Fernando Torres e David Luiz, ma dopo il successo contro l’Hull City nell’esordio il club di Abramovich centra un’altra vittoria. Nel 4-2-3-1 di Mourinho il terminale offensivo è Demba Ba. Pronti via e il Chelsea è subito in vantaggio: al 6’ Oscar pesca Hazard, conclusione del belga respinta da Guzan, quindi sfortunata deviazione di Luna nella propria porta.

La gara si addormenta: i Blues viaggiano a ritmi ridotti e l’Aston Villa sembra non pungere. La fiammata arriva al terzo di recupero: Agbonlahor si beve Ivanovic sulla sinistra e mette dentro per Benteke. Il bomber controlla e scarica un sinistro imparabile: 1-1 e terzo gol in questo torneo.

La ripresa vede i Villans più attivi e il match ne guadagna in qualità: ci provano Agbonlahor, Weimann (serve un super Cech), ma il punteggio non cambia. Mourinho inserisce Schurrle e Lukaku per Mata e Demba Ba, quindi al 70’ ecco il doppio episodio chiave. Ivanovic colpisce con una gomitata il volto di Benteke, nel tentativo di prendere il pallone di testa: solo giallo per lui, fra le polemiche.

Una manciata di minuti dopo Lampard pennella una punizione su cui il serbo, in sospetta posizione di fuorigioco, anticipa tutti e mette il sigillo sul 2-1. C’è spazio per un miracolo di Cech, che salva un Chelsea sofferente: Weimann spara a botta sicura, ma l’estremo londinese si supera. Nel finale ancora polemiche per un tocco di braccio di Terry in piena area: Mourinho ringrazia, ma servirà ben altro per le super sfide con United e Bayern, l’Aston Villa, autore di un’ottima prova, esce ingiustamente a bocca asciutta.