Champions League, Arsenal senza problemi. Vincono Basilea e Austria Vienna, pari per lo Schalke

- Nessun problema per l'di Wenger nel playoff di. In casa del, i Gunners dominano e vincono 3-0 ipotecando la qualificazione con le reti di Gibbs, Ramsey e Giroud. Pari interno per lo, 1-1 contro il ripescato Paok Salonicco. Successi esterni per, 4-2 con il Ludogorets, e, 2-0 a Zagabria con la Dinamo. A Bucarest,segna per lama col Legia Varsavia è 1-1.

Un fattore casa che non è più tale. Questo è quanto ha decretato la seconda giornata di playoff in Champions League, con, Austria Vienna e Basilea già con un piede - e forse qualcosa di più - nel tabellone principale della competizione.

I Gunners, dopo il deludente avvio di campionato, hanno trovato il riscatto europeo dominando la partita di Istanbul contro un Fenerbahce mai in partita. Dopo un primo tempo a reti inviolate, l'Arsenal trova per tre volte la via del gol nella ripresa, aprendo le danze con Gibbs (al primo gol fuori dall'Inghilterra), Ramsey e il rigore di Giroud. Un 3-0 che mette in ghiaccio un discorso qualificazione non così scontato alla vigilia.

Stessa situazione anche per il Basilea di Murat Yakin che soffre un tempo l'entusiasmo dei bulgari del Ludogorets, andando anche sotto col momentaneo 2-1 di Marcelinho e Stoyanov. E' l'egiziano Salah però il protagonista di serata con una bella doppietta e un rigore procurato (poi segnato da Schar). Di Silo l'altra realizzazione nel 4-2 finale. Successo che dà tranquillità anche per l'Austria Vienna in casa della Dinamo Zagabria con un 2-0 firmato Leovac e Stankovic ma che non rende pieno merito ai valori in campo.

Delude ancora invece lo Schalke 04 che conferma l'avvio di stagione col freno a mano tirato. Dopo aver conquistato un punto in due partite in Bundesliga infatti, i tedeschi si fanno fermare sull'1-1 interno dal ripescato Paok Salonicco, con la rete di Farfan (uscito in barella) pareggiato nella ripresa da Stoch. Stesso risultato a Bucarest tra Steaua e Legia Varsavia coi romeni in vantaggio grazie a un bel gol dell'ex Novara Piovaccari e raggiunti a inizio ripresa da Kosecki.