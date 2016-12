Roma, Garcia fischiato alla presentazione. E un aereo laziale sorvola l'Olimpico... 

- Presentazione con polemica per la nuovadi Rudi Garcia. Il tifo giallorosso non ha dimenticato la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio: "Tifiamo solo la maglia" cantano i 25mila dell'Olimpico. Nel mirino pure l'ex... e un” che ha sorvolato lo stadio con unosulla finale di Coppa Italia:la verità reale è che v'avemo fatto male".

La sconfitta nella finalissima, persa in un derby che ha lasciato cicatrici grosse come cocomeri, non è stata ancora dimenticata. Da chi ha vinto e da chi ha perso. La curva sud romanista ha esposto uno striscione, giusto per togliere ogni dubbio su come è stato incassato il ko e alimentarne di nuovi sulla gestione post sconfitta della società giallorossa: "Non saper rimediare ad una sconfitta è peggiore della vergogna stessa".

Altro striscione, altro messaggio nella Tevere: "26/5 Noi non dimentichiamo, vergogna". Il riferimento, ovvio, è sempre all'epilogo della manifestazione tricolore. Che non è stato digerito. Brutti ricordi. Di segno decisamente opposto a quelli dei tifosi laziali che l'hanno buttata sulla provocazione/goliardia. L'aereo che ha sorvolato l'Olimpico e la citazione contenuta ("La verità reale è che v'avevo fatto male") sono la risposta al velivolo giallorosso che, in occasione della Supercoppa tra biancocelesti e Juventus, ha fatto capolino sullo stadio con un "V'arzamo in faccia il nome immortale...As Roma". E giù fischi, inizialmente scambiati erroneamente per Rudi Garcia, presentato proprio in quel momento.

Vecchie inimicizie, messaggistica carica di veleno e colore, storie recenti e pure una recentissima. Il popolo giallorosso ancora non perdona alla società l'ospitalità offerta alla Juventus per preparare il match di Supercoppa contro i cugini laziali. E, quindi, spunta all'Olimpico anche uno striscione a tema. Dal contenuto sarcastico e impregnato di acredine: "17-8-13 disinfettate Trigoria".