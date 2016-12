Serie A: probabili formazioni della terza giornata

Domenica 15 settembre

SAMPDORIA-GENOA ore 20.45 PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (3-5-2): Da Costa; Gastadello, Palombo, Costa; De Silvestri, Obiang, Krsticic, Bjarnason, Regini; Eder, Gabbiadini

A disp.: Fiorillo, Castellini, Mustafi, Barillà, Berardi, Gavazzi, Gentsoglou, Rodriguez, Salamon, Soriano, Renan, Sansone, Pozzi, All: Rossi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Genoa (4-3-2-1): Perin; Gamberini, Portanova, Manfredini; Vrsaliko; Kucka, Lodi, Matuzalem, Antonini; Calaiò, Gilardino

A disp.: Donnarumma, Bizzarri, Blaze, Biondini, De Maio, Cofie, Fetfatzidis, Bertolacci, Stoian, Santana, Konate, Centurion. All: Liverani

Squalificati: Marchese (fino al 18 ottobre), Sampirisi (1)

Indisponibili: Antonelli



LE ULTIME NOTIZIE



Sampdoria - Delio Rossi recupera Gastaldello, che dovrebbe riprendersi una maglia da titolare nel pacchetto arretrato doriano. Altra possibile novità in mediana dove il neo-acquisto Bjarnason potrebbe guadagnare subito i galloni da titolare. L'islandese sembra essere in vantaggio su Soriano e Renan. Davanti conferma in vista per la coppia Gabbiadini-Eder. Qualcosa potrebbe, però, cambiare in virtù della decisione di Rossi di disputare gli ultimi allenamenti a porte chiuse. Sorprese in agguato, come un improvvisato 007 avvistato tra le frasche per spiare i blucerchiati: era l'allenatore dei portieri del Primavera del Grifone. Subito sospeso dalla società rossoblù.

Genoa - Fuori uso Antonelli, il confermato Liverani si mette a specchio con i rivali per il derby della Lanterna. 3-5-2. Tra i pali Bizzarri potrebbe insidiare Perin. In difesa c'è Gamberini, Vrsaliko e Antonini avanzati sulla linea mediana. Matualem dal primo minuto. In attacco Gilardino con Calaiò, anche se le quotazioni di Centurion sono in salita.