Bologna, Lucio Dalla ancora abbonato a un anno e mezzo dalla scomparsa 

17:20 - Lucio e il Bologna, amore eterno

La storia, toccante per dovizia di particolari, è stata raccontata proprio da Righi - conosciuto da tutti come Tobia - all'edizione bolognese di 'Repubblica': "Per Lucio il sentimento superava i confini dell'inno - spiega l'amico fraterno -. Secondo me, se sapesse che allo stadio ricorrono le sue canzoni, questo non lo lascerebbe oltre l'indifferenza. Lui voleva fare il semplice tifoso". Il brano 'L'anno che verrà' scorre a fine partita in caso di vittoria della squadra, ma Lucio, con l'espediente dell'abbonamento, ogni due domeniche si presenta allo stadio per seguire le imprese dei ragazzi di Pioli. "Possiede" l'abbonamento progressivo n.165 del 21/08/2012 e anche quest'anno la sua tessera è pronta per la consegna a Casteldebole. I 2700 euro saranno versati dalla famiglia del cantautore, a Tobia invece spetterà il compito di ritirarla e punzonarla all'ingresso dello stadio. Come ha sempre fatto da quell'1 marzo 2012, giorno in cui Dalla ci lasciava. Mai del tutto...