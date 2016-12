Real Madrid, Xabi Alonso ko: due-tre mesi di stop

foto LaPresse 15:29 - Brutte notizie per il Real Madrid e per Carlo Ancelotti. Nel corso dell'ultimo allenamento Xabi Alonso si è procurato la frattura del quinto metatarso del piede destro, confermata dalle radiografie alle quali si è sottoposto subito dopo l'infortunio. Lo staff medico del Real non ha precisato la durata dello stop, ma si presume che il 31enne centrocampista spagnolo rimarrà lontano dai campi per circa due o tre mesi. - Brutte notizie per il. Nel corso dell'ultimo allenamentosi è procurato la frattura del quinto metatarso del piede destro, confermata dalle radiografie alle quali si è sottoposto subito dopo l'infortunio. Lo staff medico del Real non ha precisato la durata dello stop, ma si presume che il 31enne centrocampista spagnolo rimarrà lontano dai campi per circa due o tre mesi.

E' davvero un periodo stregato per Xabi Alonso, che era tornato ad allenarsi in gruppo dopo la pubalgia che lo aveva costretto a saltare la Confederations Cup, la preparazione estiva e l'esordio in Liga di domenica scorsa contro il Betis Siviglia. Ancelotti era intenzionato a convocarlo per la sfida di domani contro l'Al Sadd di Raul, match valido per il trofeo Santiago Bernabeu.