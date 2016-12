Stadio Cagliari: Is Arenas torna d'attualità 

Il primo cittadino di Quartu ha manifestato soddisfazione per la ripresa del dialogo: "Non si è trattato di un incontro clandestino - ha detto a Videolina - ma di una riunione interlocutoria".

In attesa di capire quale sarà la sua casa in Sardegna, il Cagliari ha indicato il Nereo Rocco di Trieste come l'impianto dove giocare e partite interne della stagione. Sarà quindi necessaria una deroga.

Sperando, naturalmente, che venga concessa l'agibilità allo stadio rimesso velocemente in piedi.