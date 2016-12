Verona: febbre Milan, Bentegodi verso il tutto esaurito

13:30 - Cresce l'attesa a Verona per il debutto in campionato della squadra di Mandorlini. I gialloblù esordiranno sabato alle 18 ospitando al Bentegodi il Milan, reduce dalla trasferta contro il Psv Eindhoven nel playoff d'andata di Champions League. Lo stadio va verso il tutto esaurito: gli unici posti disponibili sono quelli per il settore ospiti. L'Hellas torna nel grande calcio dopo undici anni di assenza: l'ultima stagione in A della formazione scaligera risale alla stagione 2001-2002. Proprio nel 2002 si è giocato l'ultimo confronto diretto tra gialloblù e rossoneri: la squadra all'epoca allenata da Carlo Ancelotti si impose per 2-1 grazie a un gol nei minuti finali di Pirlo.