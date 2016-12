Balotelli, risveglio amaro: "Arrabbiato per Eindhoven" 

LA SODDISFAZIONE PER "SPORT ILLUSTRATED" Ma il sorriso torna subito: passa un quarto d'ora, sono le 9.30, e SuperMario si eccita per la copertina e l'intervista di Sport Illustrated. Un ringraziamento al giornalista che ha steso l'articolo con la sottolineatura della sua unicità: "Sono il primo calciatore a comparire: questa per me è una DROGA!".

"BUU RAZZISTI A VERONA ? NON LASCERO' IL CAMPO" L'attaccante del Milan come scrive Sports Illustrated è considerato "l'uomo più interessante del mondo'' perché'' è italiano ma è anche africano, è il simbolo del Milan ma è anche il simbolo della nuova Europa, è vittima di odio razzista e oggetto di selvaggia adulazione, è il giovane più forte nel mondo del calcio ed è "amico" di papa Francesco e dei primi ministri.

Riferimento al mondo della politica che porta al nome dell'ex premier e presidente del Milan Silvio Berlusconi: ''Parlo con lui ma non abbiamo un grandissimo rapporto'' rivela Balotelli nell'intervista in cui si dice ammirato dalla figura del presidente Usa Barack Obama: "Non mi sono mai interessato alla politica, ma penso che lui sia un grande uomo e che possa rappresentare per tutti noi un nuovo inizio''. L'asso del Milan va poi giù duro sul razzismo: "Non è qualcosa che si può cancellare, il razzismo è come una sigaretta. La gente non riesce a smettere se non vuole veramente. Farò qualsiasi cosa affinché le persone ci riescano''.

Sports Illustrated punta l'obiettivo sull'esordio di Verona, i cui tifosi sono definiti come "i più notoriamente razzisti in Italia". "Spero che non dicano nulla - dice Mario-. Se succederà proverò a segnare con tutta la mia forza e dopo dirò qualcosa io". In nessun caso, comunque, lascerà il campo come fatto dal suo compagno di squadra Boateng contro la Pro Patria. "Per questa regola stupida, resterò in campo".