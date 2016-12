Milan, Allegri: "Balotelli, basta gialli"

foto LaPresse 23:42 - L'1-1 contro il Psv lascia un pizzico di amaro in bocca ad Allegri: "E' stata una partita difficile perché la differenza di condizione si faceva sentire. Poi però siamo venuti fuori e abbiamo giocato anche un buon calcio. Potevamo raddoppiare e nel momento migliore abbiamo subito gol". Poi bacchetta Balotelli: "Gli arbitri vanno lasciati stare perché alla lunga questi cartellini gialli pesano quindi certi atteggiamenti deve evitarli".

"Dispiace perché potevamo ipotecare la qualificazione, ma sono soddisfatto per la prestazione dei ragazzi. Ora pensiamo a cominciare bene il campionato, poi ci concentreremo sul ritorno", commenta il tecnico del Milan a fine partita ai microfoni di Mediaset Premium.

EL SHAARAWY: "POTEVAMO CHIUDERE LA GARA" "Dopo il gol abbiamo avuto altre altre due-tre occasioni per passare in vantaggio: un po' di rammarico c'è per non aver chiuso prima la partita". Stefan El Shaarawy si gode il ritorno al gol nella gara d'andata del Milan con il Psv per i preliminari di Champions. "E' un punto importante - dice l'attaccante rossonero - abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento anche perché è il primo gol di testa, sono qui con tanta voglia di ripartire e di segnare. Ora pensiamo alla prima di campionato e poi al ritorno con loro. Siamo all'inizio dobbiamo prendere la condizioni, ma abbiamo giocato con buon intensità".