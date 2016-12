Juve, Vucinic: "Abbiamo ancora fame di vittorie"

foto LaPresse 20:14 - ''Abbiamo ancora fame e vogliamo continuare a vincere per scrivere la storia della Juventus''. Mirko Vucinic carica i bianconeri. E' stato ''un inizio di stagione super - ha proseguito l'attaccante bianconero con un messaggio sul suo sito - A pochi mesi dalla vittoria dello scudetto ci portiamo a casa anche la Supercoppa Italiana. Un trofeo importantissimo - ha aggiunto - che ci dà forza e grinta per iniziare al meglio il campionato''. - ''Abbiamo ancora fame e vogliamo continuare a vincere per scrivere la storia della Juventus''.carica i bianconeri. E' stato ''un inizio di stagione super - ha proseguito l'attaccante bianconero con un messaggio sul suo sito - A pochi mesi dalla vittoria dello scudetto ci portiamo a casa anche la Supercoppa Italiana. Un trofeo importantissimo - ha aggiunto - che ci dà forza e grinta per iniziare al meglio il campionato''.

Messo in bacheca il primo trofeo della stagione, Antonio Conte ha concesso alla squadra due giorni liberi. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì, quando i bianconeri cominceranno a preparare la trasferta di sabato a Marassi contro la Sampdoria per l'esordio in campionato.