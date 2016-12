Lazio, la curva Nord: "I nostri buu non sono razzisti"

foto LaPresse Correlati Chiusa per un turno la Curva della Lazio

, ma d'ora in poi saranno evitati gli ululati nei confronti dei giocatori delle squadre avversarie. Questa, in estrema sintesi, la presa di posizione deglidopo la squalifica per una giornata della Curva Nord dello stadio Olimpico, a seguito dei buu razzisti rivolti agli juventini Pogba e Asamoah durante la finale di Supercoppa italiana disputata domenica scorsa a Roma. In un comunicato, firmato, gli ultras laziali rispediscono al mittente le accuse piovutegli addosso in questi giorni: "Accusare la nostra Curva di razzismo, una curva che non ha mai cacciato ragazzi di colore dal proprio settore e che ha sempre accettato il progressivo aumento di ragazzi di diverse etnie all'interno della propria squadra, facendoli poi oltretutto divenire idoli, vedi Liverani, Dabo, Onazi, Ciani, Cissé eccetera, eccetera, è veramente ridicolo oltre che infamante - si legge in un passo della nota -. E' chiaro ormai il disegno che da anni ci vede tirati in ballo, strumentalizzando comportamenti più volte spiegati tramite comunicati e radio"."Vano è stato il nostro tentativo di far capire, non ora, ma nel corso degli anni - prosegue il comunicato - che i famosi buu non sono un coro d'offesa razziale". E ancora: "Chiediamo al nostro popolo, impegnandoci noi per primi, di evitare di fare gli ululati. Noi siamo più maturi e dimostreremo, come abbiamo sempre fatto, la nostra superiorità anche in questa circostanza disarmando così gli ipocriti che ci remano contro".